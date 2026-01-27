  1. В Украине

Дом в Киеве остался без воды из-за аварии на «ничейной» трубе — Киевводоканал отказывается ремонтировать

12:10, 27 января 2026
Жители многоквартирного дома рискуют остаться без воды: Киевводоканал игнорирует аварию из-за «ничейной» трубы.
Дом в Киеве остался без воды из-за аварии на «ничейной» трубе — Киевводоканал отказывается ремонтировать
В Киеве жители многоквартирного дома по адресу улица Тополёва, 6 остались без водоснабжения из-за аварии на подводящей водопроводной трубе. Прорыв произошёл 26 января, после чего дом полностью отключили от воды.

По словам жителей, специалисты ЧАО «АК «Киевводоканал», прибывшие на место, отказались выполнять аварийно-ремонтные работы, ссылаясь на то, что повреждённый участок сети якобы не находится на балансе предприятия. При этом никаких документов, подтверждающих передачу этой трубы на баланс ЖБК или любой другой эксплуатирующей организации, не существует.

27 января в аварийную службу Киевводоканала была подана официальная заявка № 5358, однако по состоянию на данный момент ремонтные работы так и не начались.

Жители подчеркивают, что согласно действующему законодательству Украины, в частности Закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах», предоставление коммунальных услуг должно быть бесперебойным. Ситуация, при которой жители становятся заложниками так называемых «ничейных» инженерных сетей, является недопустимой. Если балансовая принадлежность сети не определена надлежащим образом, это не освобождает органы местного самоуправления и коммунальные предприятия от обязанности обеспечить бесперебойное предоставление жизненно важных услуг и ликвидацию аварийных ситуаций.

В связи с этим жители публично обращаются с требованием срочного реагирования к:

Киевводоканалу — немедленно прекратить бюрократические манипуляции и приступить к ликвидации аварии

КГГА — определить ответственное лицо за эксплуатацию данного участка

Виталию Кличко — взять под личный контроль обеспечение конституционных прав жителей Соломенского района на доступ к питьевой воде.

По словам жителей, ситуация требует срочного вмешательства, поскольку бездействие и перекладывание ответственности между органами нарушает права жителей и создаёт прямую угрозу жизни и имуществу граждан из-за длительного отсутствия воды и подмывания фундамента дома.

«Мы, жители Киева, имеем право на воду, а органы власти — обязанность действовать, а не перекладывать ответственность!», — подчеркивают киевляне.

Киев Киевводоканал Виталий Кличко

