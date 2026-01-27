Будинок у Києві залишився без води через аварію на «нічийній» трубі — Київводоканал відмовляється ремонтувати

Мешканці багатоквартирного будинку ризикують залишитися без води: Київводоканал ігнорує аварію через «нічийну» трубу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві мешканці багатоквартирного будинку за адресою вулиця Тополева, 6 залишилися без водопостачання через аварію на підвідній водопровідній трубі. Порив стався 26 січня, після чого будинок повністю відключили від води.

За словами мешканців, фахівці ПрАТ «АК «Київводоканал», які прибули на місце, відмовилися виконувати аварійно-ремонтні роботи, посилаючись на те, що пошкоджена ділянка мережі нібито не перебуває на балансі підприємства. Водночас жодних документів, які б підтверджували передачу цієї труби на баланс ЖБК чи будь-якої іншої експлуатуючої організації, не існує.

27 січня до аварійної служби Київводоканалу було подано офіційну заявку № 5358, однак станом на зараз ремонтні роботи так і не розпочалися.

Мешканці наголошують, що згідно з чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про житлово-комунальні послуги», надання комунальних послуг має бути безперебійним. Ситуація, за якої мешканці стають заручниками так званих «нічийних» інженерних мереж, є неприпустимою. Якщо балансова належність мережі не визначена належним чином, це не звільняє органи місцевого самоврядування та комунальні підприємства від обов’язку забезпечити безперебійне надання життєво важливих послуг і ліквідацію аварійних ситуацій.

У зв’язку з цим мешканці публічно звертаються з вимогою термінового реагування до:

Київводоканалу – негайно припинити бюрократичні маніпуляції та приступити до ліквідації аварії

КМДА – встановити відповідальну особу за експлуатацію даної ділянки

Віталія Кличка – взяти під особистий контроль забезпечення конституційних прав мешканців Солом’янського району на доступ до питної води.

За словами мешканців, ситуація потребує термінового втручання, оскільки бездіяльність та перекладання відповідальності між органами порушує права мешканців та створює пряму загрозу життю та майну громадян через тривалу відсутність води та підмивання фундаменту будинку.

«Ми, мешканці Києва, маємо право на воду, а органи влади — обов’язок діяти, а не перекладати відповідальність!», - підкреслюють кияни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.