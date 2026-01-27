Судью Черноморского городского суда Валерия Смирнова уволили в отставку

Судья подал заявление об отставке.

Высший совет правосудия 27 января рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

По результатам заседания ВСП принял решение об увольнении Валерия Смирнова с должности судьи Черноморского городского суда Одесской области в связи с подачей им заявления об отставке.

