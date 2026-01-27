Судью Черноморского городского суда Валерия Смирнова уволили в отставку
11:27, 27 января 2026
Судья подал заявление об отставке.
Высший совет правосудия 27 января рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.
По результатам заседания ВСП принял решение об увольнении Валерия Смирнова с должности судьи Черноморского городского суда Одесской области в связи с подачей им заявления об отставке.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.