Суддю Чорноморського міського суду Валерія Смирнова звільнено у відставку

Вища рада правосуддя 27 січня розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

За результатами засідання ВРП ухвалила рішення про звільнення Валерія Смирнова з посади судді Чорноморський міський суд Одеської області у зв’язку з поданням ним заяви про відставку.

