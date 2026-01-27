Ситуация с отоплением на Троещине в Киеве: Бахматов не исключает вариант выгребных туалетов

На Троещине в Киеве могут начать обустраивать туалеты с выгребными ямами в случае замерзания систем водоснабжения и канализации.

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Максим Бахматов заявил об отсутствии четкой информации о восстановлении отопления на жилом массиве Троещина после вражеского обстрела.

«Реально ситуация критическая, и никто не знает, что делать», — говорит он об отоплении в интервью изданию «Левый берег».

По словам Бахматова, после атаки теплоноситель не подается, а альтернативных источников теплоснабжения для Троещины фактически нет. Он подчеркнул, что район является единственным в Киеве, который на 100% зависит от одного источника тепла, что создает критические риски для около полумиллиона жителей в период морозов.

Глава района отметил, что сейчас в районе развернули десять опорных пунктов обогрева на базе школ, которые могут одновременно принять до 20–30 тысяч человек. В случае необходимости количество таких пунктов планируют увеличивать — в резерве еще около 40 школ. Для обеспечения тепла используют мобильные котельные, генераторы и тепловые пушки. Району выделили пять мобильных котельных из имеющихся в городе 50.

Кроме того, районные власти ведут переговоры с крупным бизнесом, в частности торговыми центрами, о создании дополнительных пунктов обогрева на их мощностях. В то же время предприниматели выражают обеспокоенность вопросами безопасности и ожидают решений на уровне центральной власти.

В случае замерзания систем водоснабжения и канализации при длительных морозах Бахматов серьезно говорит журналисту: «Будем рыть ямы».

«Что делать в короткий срок, когда ситуация критическая? Роется яма, накрывается, сверху дырка — все. Будем делать туалеты, как в селе», — говорит чиновник.

«Ситуация критическая, мы работаем на максимуме. Условия военного положения означают, что жизнь может быть некомфортной, но главное — сохранить людей», — подытожил глава Деснянского района.

К решению привлекают и «Зеленбуд» (КП УЗН района), районное ШЭУ.

«У них есть техника для этого и люди. Нет воды — поехали копать. Обычно на такие шаги есть день-два», — говорит Бахматов.

