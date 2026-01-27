  1. В Украине

Ситуация с отоплением на Троещине в Киеве: Бахматов не исключает вариант выгребных туалетов

11:11, 27 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На Троещине в Киеве могут начать обустраивать туалеты с выгребными ямами в случае замерзания систем водоснабжения и канализации.
Ситуация с отоплением на Троещине в Киеве: Бахматов не исключает вариант выгребных туалетов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Максим Бахматов заявил об отсутствии четкой информации о восстановлении отопления на жилом массиве Троещина после вражеского обстрела.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

«Реально ситуация критическая, и никто не знает, что делать», — говорит он об отоплении в интервью изданию «Левый берег».

По словам Бахматова, после атаки теплоноситель не подается, а альтернативных источников теплоснабжения для Троещины фактически нет. Он подчеркнул, что район является единственным в Киеве, который на 100% зависит от одного источника тепла, что создает критические риски для около полумиллиона жителей в период морозов.

Глава района отметил, что сейчас в районе развернули десять опорных пунктов обогрева на базе школ, которые могут одновременно принять до 20–30 тысяч человек. В случае необходимости количество таких пунктов планируют увеличивать — в резерве еще около 40 школ. Для обеспечения тепла используют мобильные котельные, генераторы и тепловые пушки. Району выделили пять мобильных котельных из имеющихся в городе 50.

Кроме того, районные власти ведут переговоры с крупным бизнесом, в частности торговыми центрами, о создании дополнительных пунктов обогрева на их мощностях. В то же время предприниматели выражают обеспокоенность вопросами безопасности и ожидают решений на уровне центральной власти.

В случае замерзания систем водоснабжения и канализации при длительных морозах Бахматов серьезно говорит журналисту: «Будем рыть ямы».

«Что делать в короткий срок, когда ситуация критическая? Роется яма, накрывается, сверху дырка — все. Будем делать туалеты, как в селе», — говорит чиновник.

«Ситуация критическая, мы работаем на максимуме. Условия военного положения означают, что жизнь может быть некомфортной, но главное — сохранить людей», — подытожил глава Деснянского района.

К решению привлекают и «Зеленбуд» (КП УЗН района), районное ШЭУ.

«У них есть техника для этого и люди. Нет воды — поехали копать. Обычно на такие шаги есть день-два», — говорит Бахматов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев КГГА Троещина отопление

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Госисполнители станут полноценными участниками е-документооборота: инициатива Минюста

Государственные исполнители больше не смогут ссылаться на отсутствие индивидуального электронного кабинета в ЕСИТС: Верховный Суд подтвердил обязательность регистрации.

Верховный Суд подтвердил оправдательный приговор врачу, которую обвиняли в незаконной выдаче рецептов с наркотическими средствами

Несмотря на громкие обвинения в незаконной выдаче наркотических препаратов, суды установили: врач не имела никакой финансовой выгоды.

Прекращение гражданства РФ без консульства — правовая позиция Верховного Суда

Верховный Суд защитил право лица на украинский паспорт путем подачи декларации, признав разрыв дипломатических отношений с РФ причиной, не зависящей от лица.

ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроект предусматривает, что нотариусы будут предоставлять информацию о суммах оформленных договоров, что позволит Пенсионному фонду Украины контролировать полноту начисления пенсионных взносов.

Верховная Рада планирует усилить судебную защиту в делах о пропавших без вести: что изменится

Верховная Рада планирует упростить путь к признанию лица безвестно отсутствующим во время войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]