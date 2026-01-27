  1. В Україні

Ситуація з опаленням на Троєщині у Києві: Бахманов не відкидає варіанту вигрібних туалетів

11:11, 27 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На Троєщині у Києві можуть почати робити туалети з вигрібними ямами у випадку замерзання систем водопостачання та каналізації.
Ситуація з опаленням на Троєщині у Києві: Бахманов не відкидає варіанту вигрібних туалетів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Бахматов заявив про відсутність чіткої інформації щодо відновлення опалення на житловому масиві Троєщина після ворожого обстрілу. 

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

«Реально стан критичний, і ніхто не знає, що робити», - каже він про опалення в інтерв’ю виданню «Лівий берег».

За словами Бахматова, після атаки теплоносій не подається, а альтернативних джерел теплопостачання для Троєщини фактично немає. Він наголосив, що район є єдиним у Києві, який на 100% залежить від одного джерела тепла, що створює критичні ризики для близько пів мільйона мешканців у період морозів.

Очільник району зазначив, що наразі в районі розгорнули десять опорних пунктів обігріву на базі шкіл, які можуть одночасно прийняти до 20–30 тисяч людей. У разі потреби кількість таких пунктів планують збільшувати — у резерві ще близько 40 шкіл. Для забезпечення тепла використовують мобільні котельні, генератори та теплові гармати. Району виділили п’ять мобільних котелень із наявних у місті 50.

Крім того, районна влада веде переговори з великим бізнесом, зокрема торговельними центрами, щодо облаштування додаткових пунктів обігріву на їхніх потужностях. Водночас підприємці висловлюють занепокоєння питаннями безпеки та очікують рішень на рівні центральної влади.

У випадку замерзання систем водопостачання та каналізації у разі тривалих морозів Бахматов серйозно каже журналісту: «Будемо рити ями».

«Що робити в короткий термін, коли ситуація критична? Риється яма, накривається, зверху дірка — все. Будемо робити туалети, як у селі», - каже посадовець.

«Ситуація критична, ми працюємо на максимумі. Умови воєнного стану означають, що життя може бути некомфортним, але головне — зберегти людей», — підсумував голова Деснянського району.

До рішення залучають і Зеленбуд (КП УЗН району), районний ШЕУ.

«У них є техніка для цього і люди. Нема води — погнали копати. Зазвичай на такі кроки є день-два», - каже Бахманов.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ КМДА Троєщина опалення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]