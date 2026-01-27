Ситуація з опаленням на Троєщині у Києві: Бахманов не відкидає варіанту вигрібних туалетів

На Троєщині у Києві можуть почати робити туалети з вигрібними ямами у випадку замерзання систем водопостачання та каналізації.

Голова Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Бахматов заявив про відсутність чіткої інформації щодо відновлення опалення на житловому масиві Троєщина після ворожого обстрілу.

«Реально стан критичний, і ніхто не знає, що робити», - каже він про опалення в інтерв’ю виданню «Лівий берег».

За словами Бахматова, після атаки теплоносій не подається, а альтернативних джерел теплопостачання для Троєщини фактично немає. Він наголосив, що район є єдиним у Києві, який на 100% залежить від одного джерела тепла, що створює критичні ризики для близько пів мільйона мешканців у період морозів.

Очільник району зазначив, що наразі в районі розгорнули десять опорних пунктів обігріву на базі шкіл, які можуть одночасно прийняти до 20–30 тисяч людей. У разі потреби кількість таких пунктів планують збільшувати — у резерві ще близько 40 шкіл. Для забезпечення тепла використовують мобільні котельні, генератори та теплові гармати. Району виділили п’ять мобільних котелень із наявних у місті 50.

Крім того, районна влада веде переговори з великим бізнесом, зокрема торговельними центрами, щодо облаштування додаткових пунктів обігріву на їхніх потужностях. Водночас підприємці висловлюють занепокоєння питаннями безпеки та очікують рішень на рівні центральної влади.

У випадку замерзання систем водопостачання та каналізації у разі тривалих морозів Бахматов серйозно каже журналісту: «Будемо рити ями».

«Що робити в короткий термін, коли ситуація критична? Риється яма, накривається, зверху дірка — все. Будемо робити туалети, як у селі», - каже посадовець.

«Ситуація критична, ми працюємо на максимумі. Умови воєнного стану означають, що життя може бути некомфортним, але головне — зберегти людей», — підсумував голова Деснянського району.

До рішення залучають і Зеленбуд (КП УЗН району), районний ШЕУ.

«У них є техніка для цього і люди. Нема води — погнали копати. Зазвичай на такі кроки є день-два», - каже Бахманов.

