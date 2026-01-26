Долги за тепло как предмет спора: что решил суд в Кривом Роге по делу об оплате коммунальных услуг

Суд подтвердил финансовую ответственность совладельцев квартиры за потребленные коммунальные услуги и инфляционные потери.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд в Кривом Роге вынес решение о взыскании задолженности за теплоснабжение. Признан доводы истца обоснованными, суд постановил взыскать с жителей квартиры значительные суммы долга, инфляционные потери, проценты и пеню. Это свидетельствует о подтверждении принципа обязательности оплаты жилищно-коммунальных услуг независимо от наличия письменного договора.

Квартет совладельцев: от приватизации до иска

Саксаганский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области рассмотрел гражданское дело №214/7153/25 о взыскании задолженности за теплоснабжение. Иск был подан акционерным обществом, которое осуществляет поставку тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения населения. Спор касался долга за длительный период: с октября 2019 года по май 2021 года. Общая сумма включала основной долг, инфляционные потери, три процента годовых и пеню.

Представитель АО обратился в суд летом 2025 года, а осенью уточнил исковые требования по долгам за жилищно-коммунальные услуги, которые были начислены четырем совладельцам квартиры. Один из них приобрел право собственности на основании договора купли-продажи, удостоверенного государственной нотариальной конторой еще в 2017 году. Остальные получили свои доли в результате приватизации, подтвержденной свидетельством, выданным органом жилищно-коммунального хозяйства в 2006 году. Позднее эти доли были переданы в собственность другому лицу по договору мены от 2021 года.

Особенностью дела было то, что долг возник еще до заключения договора мены долей. Поэтому ответственность за оплату возлагалась на тех лиц, которые были совладельцами и пользовались жильем в указанный период. Суд подчеркнул, что в соответствии со статьей 322 Гражданского кодекса Украины бремя содержания имущества возлагается на собственника и членов его семьи. Смена собственника не освобождает предыдущих совладельцев от обязанности уплатить долг, возникший до момента отчуждения долей.

Определяющим в деле стало применение статьи 625 ГК Украины, которая предусматривает ответственность должника за просрочку исполнения денежного обязательства. Суд признал правомерным начисление инфляционных потерь и трех процентов годовых, что значительно увеличило общую сумму долга. Также были учтены положения статей 901 и 903 ГК Украины, которые определяют правовую природу договора на оказание услуг как денежного обязательства.

В материалах дела приведены детальные расчеты долгов, подтвержденные первичными документами. Суд также обратил внимание на то, что ответчики не предоставили никаких доказательств погашения долга или опровержения расчетов, представленных истцом. Отсутствие ответа на исковое заявление, несмотря на надлежащее уведомление о начале производства, свидетельствует о пассивной позиции ответчиков и нежелании участвовать в процессе. Это позволило суду рассматривать дело исключительно на основании материалов, представленных истцом, что соответствует положениям статьи 279 ГПК Украины.

Тепло в прошлом, взыскание – в настоящем

Изучив материалы дела, суд проверил все предоставленные документы – от приватизации квартиры в 2006 году до договора мены долей в 2021 году. Это позволило установить, кто именно был совладельцем жилья в период возникновения задолженности за услуги теплоснабжения. Суд подчеркнул, что смена собственников квартиры не освобождает их от обязанности уплатить долг, возникший ранее. Ответственность за оплату услуг распространяется на всех совладельцев пропорционально их долям.

Поскольку неправомерными действиями ответчиков истцу был причинен материальный ущерб в денежном эквиваленте, суд пришел к выводу: исковые требования истца о взыскании индекса инфляции и трех процентов годовых согласуются с положениями части 2 статьи 625 ГК Украины.

«Учитывая, что в соответствии со ст. 322 ГК Украины бремя содержания имущества, включая обязанность по оплате жилищно-коммунальных услуг, возлагается на собственника помещения и членов его семьи, проживающих в этом помещении и являющихся потребителями таких услуг, и учитывая, что между ответчиками и истцом существовали фактические договорные отношения, принимая во внимание доказанность заявленного истцом расчета задолженности, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения исковых требований в полном объеме», – резюмировал суд первой инстанции.

В постановлении суда указано, что уточненный иск акционерного общества о взыскании задолженности за оказанные услуги теплоснабжения подлежит полному удовлетворению. С одного из ответчиков взыскано 14 238,51 грн, а с остальных трех – по 9 359,85 грн. Указанные суммы включают основной долг, инфляционные потери и процентные начисления, что соответствует требованиям действующего законодательства.

По мнению суда, потребители обязаны оплачивать фактически полученные услуги, а отсутствие договора не является основанием для освобождения от этой обязанности. Это особенно важно для многоквартирных домов, где договоры часто заключаются коллективно или вовсе не оформляются должным образом.

Суд также обратил внимание на социальный аспект: долги за тепло влияют не только на конкретную квартиру, но и на финансовую стабильность теплоснабжающих предприятий. Систематическая неуплата создает риски для бесперебойного снабжения тепловой энергией всего дома. Совладельцы квартиры не могут перекладывать ответственность друг на друга: каждый из них имеет долю в праве собственности, а значит, и долю ответственности. Внутренние соглашения между ними не влияют на обязанность перед поставщиком услуг.

Платежи под контролем: судебная практика

Рассмотренное дело является не только локальным примером разрешения конфликта между поставщиком тепловой энергии и совладельцами квартиры, но и частью более широкой тенденции в украинской судебной практике.

Суд в Кривом Роге констатировал: даже при отсутствии индивидуального договора потребители обязаны оплачивать коммунальные услуги, если они фактически ими пользуются. Это положение является определяющим во многих аналогичных делах, где должники пытаются избежать ответственности, ссылаясь на формальные пробелы в документах.

Подобные решения формируют стабильную практику: суды все чаще исходят из презумпции обязательности оплаты коммунальных услуг как элемента содержания имущества. Собственники жилья не могут перекладывать ответственность на других совладельцев или на отсутствие договора. Важным является и применение статьи 625 ГК Украины, которая позволяет начислять инфляционные потери и проценты. Такой подход обеспечивает компенсацию кредитору и стимулирует должников – не затягивать с оплатой.

Как показывает судебная практика, процессуальная пассивность ответчиков не освобождает их от финансовых последствий. Отсутствие ответа или доказательств погашения долга лишь усиливает позицию истца. Суды готовы защищать интересы поставщиков коммунальных услуг, если те предоставляют надлежащие документы и расчеты. Это, в свою очередь, влияет на финансовую дисциплину в жилищно-коммунальной сфере. Долги за тепло или воду не исчезают сами по себе, а превращаются в юридические обязательства с дополнительными санкциями.

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.