ВСП уволил судью Хозяйственного суда Херсонской области Любовь Немченко, не прибывшую для осуществления правосудия

11:50, 27 января 2026
ВСП уволил судью Хозяйственного суда Херсонской области Любовь Немченко.
Высший совет правосудия 27 января принял решение об увольнении Любови Немченко с должности судьи Хозяйственного суда Херсонской области, которая была командирована в Хозяйственный суд Одесской области. Основанием стало решение, принятое в соответствии с пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Как сообщается, увольнение произошло по представлению Второй дисциплинарной палаты ВСП, которая решила привлечь судью к дисциплинарной ответственности и применить к ней дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Основанием для такого решения стало безосновательное длительное неприбытие судьи с временно оккупированной территории для осуществления правосудия в Хозяйственном суде Одесской области. В ВСП отметили, что такое поведение свидетельствует о совершении дисциплинарного проступка, определенного пунктом 3 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», а именно — поведения, порочащего звание судьи и подрывающего авторитет правосудия.

В Высшем совете правосудия напомнили, что в соответствии с Конституцией Украины существенный дисциплинарный проступок, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями является основанием для увольнения судьи с должности.

судья увольнение ВСП

