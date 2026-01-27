ВСП уволил судью Хозяйственного суда Херсонской области Любовь Немченко, не прибывшую для осуществления правосудия

ВСП уволил судью Хозяйственного суда Херсонской области Любовь Немченко.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 27 января принял решение об увольнении Любови Немченко с должности судьи Хозяйственного суда Херсонской области, которая была командирована в Хозяйственный суд Одесской области. Основанием стало решение, принятое в соответствии с пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Как сообщается, увольнение произошло по представлению Второй дисциплинарной палаты ВСП, которая решила привлечь судью к дисциплинарной ответственности и применить к ней дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Основанием для такого решения стало безосновательное длительное неприбытие судьи с временно оккупированной территории для осуществления правосудия в Хозяйственном суде Одесской области. В ВСП отметили, что такое поведение свидетельствует о совершении дисциплинарного проступка, определенного пунктом 3 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», а именно — поведения, порочащего звание судьи и подрывающего авторитет правосудия.

В Высшем совете правосудия напомнили, что в соответствии с Конституцией Украины существенный дисциплинарный проступок, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями является основанием для увольнения судьи с должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.