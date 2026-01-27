  1. В Україні
ВРП звільнила суддю Господарського суду Херсонської області Любов Немченко, яка не прибула для здійснення правосуддя

11:50, 27 січня 2026
ВРП звільнила суддю Господарського суду Херсонської області Любов Немченко, яка не прибула для здійснення правосуддя
Вища рада правосуддя ухвалила 27 січня рішення про звільнення Любові Немченко з посади судді Господарського суду Херсонської області, яка була відряджена до Господарського суду Одеської області. Підставою стало рішення, прийняте відповідно до пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Як повідомляється, звільнення відбулося за поданням Другої Дисциплінарної палати ВРП, яка вирішила притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності та застосувати до неї дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Підставою для такого рішення стало безпідставне тривале неприбуття судді з тимчасово окупованої території для здійснення правосуддя у Господарському суді Одеської області. У ВРП зазначили, що така поведінка свідчить про вчинення дисциплінарного проступку, визначеного пунктом 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме — поведінки, що порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя.

У Вищій раді правосуддя нагадали, що відповідно до Конституції України істотний дисциплінарний проступок, грубе або систематичне нехтування обов’язками є підставою для звільнення судді з посади.

