В Бродах из-за вражеской атаки — задымление: школы не работают, людей просят находиться дома

Жителей просят плотно закрыть окна и двери, по возможности ограничить пребывание на улице.

Утром враг совершил атаку на объект инфраструктуры в городе Броды. На месте происшествия работают все соответствующие службы, специалисты проводят замеры показателей качества воздуха.

По информации Бродовского городского совета, в результате чрезвычайной ситуации возникло задымление из-за сгорания нефтепродуктов. Дым распространился по городу, ощущается резкий неприятный запах.

В связи с этим жителей просят плотно закрыть окна и двери, по возможности ограничить пребывание на улице.

Сегодня занятия в школах города отменены. Детские сады, которые уже приняли воспитанников, будут работать с плотно закрытыми окнами и дверями.

Золочевский районный отдел ГУ «Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины» рекомендует при необходимости выхода на улицу использовать увлажненную маску или респиратор. Также начаты замеры воздуха в населенных пунктах на содержание вредных веществ продуктов горения.

