У Бродах через ворожу атаку – задимлення: школи не працюють, людей просять бути вдома

Мешканців просять щільно зачинити вікна та двері, за можливості обмежити перебування на вулиці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уранці ворог здійснив атаку на об’єкт інфраструктури в місті Броди. На місці події працюють усі відповідні служби, фахівці проводять заміри показників якості повітря.

За інформацією Бродівської міської ради, внаслідок надзвичайної ситуації виникло задимлення через згорання нафтопродуктів. Дим поширився на місто, відчувається різкий неприємний запах.

У зв’язку з цим мешканців просять щільно зачинити вікна та двері, за можливості обмежити перебування на вулиці.

Сьогодні навчання у школах міста скасовано. Дитячі садочки, які вже прийняли вихованців, працюватимуть із щільно зачиненими вікнами та дверима.

Золочівський районний відділ ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» радить у разі необхідності виходу на вулицю використовувати зволожену маску або респіратор. Також розпочато заміри повітря в населених пунктах на вміст шкідливих речовин продуктів згорання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.