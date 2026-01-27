  1. В Україні

У Бродах через ворожу атаку – задимлення: школи не працюють, людей просять бути вдома

09:48, 27 січня 2026
Мешканців просять щільно зачинити вікна та двері, за можливості обмежити перебування на вулиці.
Уранці ворог здійснив атаку на об’єкт інфраструктури в місті Броди. На місці події працюють усі відповідні служби, фахівці проводять заміри показників якості повітря.

За інформацією Бродівської міської ради, внаслідок надзвичайної ситуації виникло задимлення через згорання нафтопродуктів. Дим поширився на місто, відчувається різкий неприємний запах.

У зв’язку з цим мешканців просять щільно зачинити вікна та двері, за можливості обмежити перебування на вулиці.

Сьогодні навчання у школах міста скасовано. Дитячі садочки, які вже прийняли вихованців, працюватимуть із щільно зачиненими вікнами та дверима.

Золочівський районний відділ ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» радить у разі необхідності виходу на вулицю використовувати зволожену маску або респіратор. Також розпочато заміри повітря в населених пунктах на вміст шкідливих речовин продуктів згорання.

Львів війна

ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

