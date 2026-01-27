Германия призвала союзников увеличить поддержку Украины в ПВО

Борис Писториус отметил, что Германия уже «сделала непропорционально много» в сфере противовоздушной обороны Украины.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал партнеров увеличить поддержку ПВО Украины, поскольку для помощи со стороны его страны осталось не так много возможностей, пишет Die Zeit.

Писториус напомнил, что Германия уже «сделала непропорционально много» в сфере противовоздушной обороны, в частности в отношении американских систем Patriot. Он подчеркнул, что страна передала треть своих возможностей.

«Мы не можем сделать больше, потому что сами ожидаем замены, должны продолжать тренировки и поддерживать собственные возможности. Поэтому мы не можем предоставить больше систем», — сказал Писториус.

Германия также является единственным поставщиком систем ПВО Iris-T для Украины. Однако этого недостаточно, учитывая усиление атак со стороны РФ.

«Поэтому было бы хорошо, если бы одна или две другие страны смогли найти и поставить что-то еще для поддержки Украины», — добавил Писториус.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.