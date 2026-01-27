Німеччина закликала союзників збільшити підтримку Україні з ППО

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав партнерів збільшити підтримку ППО України, бо для допомоги з боку його країни залишилося не так багато можливостей, пише Die Zeit.

Пісторіус нагадав, що Німеччина вже «зробила непропорційно багато» у сфері протиповітряної оборони, зокрема щодо американських систем Patriot. Він підкреслив, що країна віддала третину своїх можливостей.

«Ми не можемо зробити більше, бо самі очікуємо на заміну, маємо продовжувати тренування та утримувати можливості. Тому ми не можемо надати більше систем», — сказав Пісторіус.

Німеччина також є єдиним постачальником систем ППО Iris-T до України. Однак цього недостатньо, враховуючи посилення атак з боку РФ.

«Тому було б добре, якби одна чи дві інші країни могли знайти та поставити щось ще для підтримки України», — додав Пісторіус.