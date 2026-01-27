  1. В Украине

Руслан Кравченко обсудил с представителями США сотрудничество в сфере борьбы с киберпреступностью

10:51, 27 января 2026
Руслан Кравченко подчеркнул, что отдельное внимание было уделено уголовному производству, которое расследуется в Украине и касается возможных потерпевших из США.
Руслан Кравченко обсудил с представителями США сотрудничество в сфере борьбы с киберпреступностью
Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что в Офисе Генерального прокурора вместе с командой провел рабочую встречу с делегацией Посольства США в Украине, Министерства юстиции США и ФБР.

С американской стороны во встрече приняли участие атташе по правовым вопросам ФБР Джейми Волкерт, советник по правовым вопросам Министерства юстиции США в Украине Питер Халперн, а также представители ФБР и Министерства юстиции США.

По его словам, речь шла о сотрудничестве в сфере борьбы с киберпреступностью, преступлениями, которые имеют трансграничный характер, сложную техническую природу и представляют серьезную угрозу финансовым системам государств.

«Отдельное внимание — уголовному производству, которое расследуется в Украине и касается возможных потерпевших из Соединенных Штатов.

В декабре по этому делу сообщено о подозрении, избрана мера пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога в размере 400 млн гривен.

В ходе досудебного расследования проведены обыски, изъята наличность, техника, носители информации с доступом к криптокошелькам, а также арестованы квартиры, земельные участки и транспортные средства.

Представители ФБР и Министерства юстиции США поблагодарили украинскую сторону за профессиональную работу и передали официальные письма от руководства своих ведомств.

Для меня это не формальность.

Это доверие к украинской прокуратуре и подтверждение того, что мы способны эффективно работать в сложных международных делах.

Работаем дальше. Вместе с теми, кто разделяет ценности верховенства права и реальной ответственности», — заявил Кравченко.

ОГП прокуратура США Руслан Кравченко

