Руслан Кравченко обговорив з представниками США співпрацю у сфері боротьби з кіберзлочинністю

Руслан Кравченко підкреслив, що окрему увагу приділили кримінальному провадженню, яке розслідується в Україні та стосується можливих потерпілих зі США.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що в Офісі Генерального прокурора, разом з командою, провів робочу зустріч з делегацією Посольства США в Україні, Міністерства юстиції США та ФБР.

З американського боку у зустрічі взяли участь аташе з правових питань ФБР Джеймі Волкерт, радник з правових питань Міністерства юстиції США в Україні Пітер Халперн, а також представники ФБР і Міністерства юстиції США.

За його словами, говорили про співпрацю у сфері боротьби з кіберзлочинністю, злочинів, які мають транскордонний характер, складну технічну природу і становлять серйозну загрозу фінансовим системам держав.

«Окрема увага кримінальному провадженню, яке розслідується в Україні та стосується можливих потерпілих зі Сполучених Штатів.

У грудні у цій справі повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави 400 млн гривень.

Під час досудового розслідування проведено обшуки, вилучено готівку, техніку, носії інформації з доступом до криптогаманців, а також арештовано квартири, земельні ділянки та транспортні засоби.

Представники ФБР і Міністерства юстиції США подякували українській стороні за професійну роботу та передали офіційні листи від керівництва своїх відомств.

Для мене це не формальність.

Це довіра до української прокуратури і підтвердження того, що ми здатні ефективно працювати у складних міжнародних справах.

Працюємо далі. Разом із тими, хто поділяє цінності верховенства права і реальної відповідальності», - заявив Кравченко.

