  1. Общество

Люди смогут жить до 150 лет: ученый объяснил, как «биологические часы» изменят старение

11:29, 27 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Несмотря на свою уверенность в достижении 150 лет, ученый категорически отверг идею, что люди приближаются к жизни в 1000 лет.
Люди смогут жить до 150 лет: ученый объяснил, как «биологические часы» изменят старение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Человечество в перспективе может существенно продлить продолжительность жизни — до 150 лет. Такой прогноз озвучил генетик и исследователь старения Стив Горват, ссылаясь на стремительный прогресс в изучении биологических механизмов старения и технологий омоложения. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на интервью ученого журналу Time.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Горвата, он не сомневается, что достижение такого уровня долголетия со временем станет реальностью, хотя конкретные сроки пока спрогнозировать сложно. Ученый подчеркивает, что ключевую роль в этом играют так называемые эпигенетические «часы старения», которые позволяют точно измерять биологический возраст человека, а не только количество прожитых лет.

Горват является пионером в этой области и автором первых широко применяемых эпигенетических часов. Он объясняет, что возможность объективно отслеживать процесс старения кардинально изменила исследования долголетия, поскольку теперь ученые могут проверять, действительно ли определенные вмешательства замедляют или даже частично обращают вспять биологическое старение, а не просто лечат отдельные заболевания.

Прорыв в этой сфере произошел в начале 2010-х годов, когда Горват разработал тест на основе метилирования ДНК — химических изменений, которые регулируют активность генов. Это позволило измерять биологический возраст в различных тканях организма. Позднее он создал более точные модели.

В то же время Горват категорически отрицает возможность достижения «тысячелетней» жизни. По его мнению, такие сценарии остаются на уровне научной фантастики. Зато реалистичным он считает постепенное, но существенное увеличение продолжительности жизни благодаря десятилетиям стабильных биомедицинских инноваций.

Ученый подчеркивает, что радикальные изменения возможны при условии отсутствия глобальных катастроф — ядерных войн, масштабных пандемий или других угроз существованию человечества. Если же цивилизация сможет избежать таких сценариев, развитие науки способно кардинально изменить представления о пределах человеческого долголетия, даже если бессмертие останется недостижимым.

«Поэтому в абстрактном смысле, если мы не уничтожим друг друга в ядерной катастрофе и если сможем избежать войн и пандемий, я думаю, что наш вид когда-нибудь найдет способы радикально продлить продолжительность жизни», — отметил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

наука

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]