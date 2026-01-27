Люди смогут жить до 150 лет: ученый объяснил, как «биологические часы» изменят старение

Несмотря на свою уверенность в достижении 150 лет, ученый категорически отверг идею, что люди приближаются к жизни в 1000 лет.

Человечество в перспективе может существенно продлить продолжительность жизни — до 150 лет. Такой прогноз озвучил генетик и исследователь старения Стив Горват, ссылаясь на стремительный прогресс в изучении биологических механизмов старения и технологий омоложения. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на интервью ученого журналу Time.

По словам Горвата, он не сомневается, что достижение такого уровня долголетия со временем станет реальностью, хотя конкретные сроки пока спрогнозировать сложно. Ученый подчеркивает, что ключевую роль в этом играют так называемые эпигенетические «часы старения», которые позволяют точно измерять биологический возраст человека, а не только количество прожитых лет.

Горват является пионером в этой области и автором первых широко применяемых эпигенетических часов. Он объясняет, что возможность объективно отслеживать процесс старения кардинально изменила исследования долголетия, поскольку теперь ученые могут проверять, действительно ли определенные вмешательства замедляют или даже частично обращают вспять биологическое старение, а не просто лечат отдельные заболевания.

Прорыв в этой сфере произошел в начале 2010-х годов, когда Горват разработал тест на основе метилирования ДНК — химических изменений, которые регулируют активность генов. Это позволило измерять биологический возраст в различных тканях организма. Позднее он создал более точные модели.

В то же время Горват категорически отрицает возможность достижения «тысячелетней» жизни. По его мнению, такие сценарии остаются на уровне научной фантастики. Зато реалистичным он считает постепенное, но существенное увеличение продолжительности жизни благодаря десятилетиям стабильных биомедицинских инноваций.

Ученый подчеркивает, что радикальные изменения возможны при условии отсутствия глобальных катастроф — ядерных войн, масштабных пандемий или других угроз существованию человечества. Если же цивилизация сможет избежать таких сценариев, развитие науки способно кардинально изменить представления о пределах человеческого долголетия, даже если бессмертие останется недостижимым.

«Поэтому в абстрактном смысле, если мы не уничтожим друг друга в ядерной катастрофе и если сможем избежать войн и пандемий, я думаю, что наш вид когда-нибудь найдет способы радикально продлить продолжительность жизни», — отметил он.

