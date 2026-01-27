  1. Суспільство

Люди зможуть жити до 150 років: учений пояснив, як «біологічні годинники» змінять старіння

11:29, 27 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Незважаючи на свою впевненість у досягненні 150 років, учений категорично відкинув ідею, що люди наближаються до життя в 1000 років.
Люди зможуть жити до 150 років: учений пояснив, як «біологічні годинники» змінять старіння
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Людство в перспективі може суттєво подовжити тривалість життя — до 150 років. Такий прогноз озвучив генетик і дослідник старіння Стів Горват, посилаючись на стрімкий прогрес у вивченні біологічних механізмів старіння та технологій омолодження. Про це повідомляє The New York Post із посиланням на інтерв’ю науковця журналу Time.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За словами Горвата, він не сумнівається, що досягнення такого рівня довголіття з часом стане реальністю, хоча конкретні строки наразі спрогнозувати складно. Вчений наголошує, що ключову роль у цьому відіграють так звані епігенетичні «годинники старіння», які дозволяють точно вимірювати біологічний вік людини, а не лише кількість прожитих років.

Горват є піонером у цій галузі та автором перших широко застосовуваних епігенетичних годинників. Він пояснює, що можливість об’єктивно відстежувати процес старіння докорінно змінила дослідження довголіття, адже тепер вчені можуть перевіряти, чи справді певні втручання уповільнюють або навіть частково повертають назад біологічне старіння, а не просто лікують окремі захворювання.

Прорив у цій сфері відбувся на початку 2010-х років, коли Горват розробив тест на основі метилювання ДНК — хімічних змін, які регулюють активність генів. Це дало змогу вимірювати біологічний вік у різних тканинах організму. Згодом він створив більш точні моделі.

Водночас Горват категорично заперечує можливість досягнення «тисячолітнього» життя. На його думку, такі сценарії залишаються на рівні наукової фантастики. Натомість реалістичним він вважає поступове, але суттєве збільшення тривалості життя завдяки десятиліттям стабільних біомедичних інновацій.

Науковець підкреслює, що радикальні зміни можливі за умови відсутності глобальних катастроф — ядерних війн, масштабних пандемій чи інших загроз існуванню людства. Якщо ж цивілізація зможе уникнути таких сценаріїв, розвиток науки здатен кардинально змінити уявлення про межі людського довголіття, навіть якщо безсмертя залишатиметься недосяжним.

«Тож в абстрактному сенсі, якщо ми не знищимо одне одного в ядерній катастрофі і якщо ми зможемо уникнути війн та пандемій, я думаю, що наш вид колись знайде способи радикально подовжити тривалість життя», - зазначив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

наука

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]