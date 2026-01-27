  1. В Украине

Как просмотреть приобретенный страховой стаж и заработную плату — ответ ПФ

10:00, 27 января 2026
С 1 января 2004 года в страховой стаж засчитываются только те периоды, в течение которых уплачивались страховые взносы, и в размерах, пропорциональных уплаченным взносам.
Как просмотреть приобретенный страховой стаж и заработную плату — ответ ПФ
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило, как просмотреть приобретенный страховой стаж и заработную плату на веб-портале ПФУ.

Там напомнили, что страховой (пенсионный) стаж — это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньшей, чем минимальный страховой взнос.

Чтобы просмотреть приобретенный страховой стаж и заработную плату, необходимо:

войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), банковской карты (BankID) или через Дія.Підпис;

в левом боковом меню выбрать пункт «Мой страховой стаж» — вам будут доступны данные о страховом стаже согласно сведениям, которые учитываются для определения пенсии в разрезе предприятий, начиная с 2004 года;

в левом боковом меню выбрать пункт «Моя заработная плата» — вам будут доступны данные об общей сумме заработной платы, сумме заработной платы в пределах максимальной величины, на которую начисляется ЕСВ, а также сумме, учтенной при назначении пенсии.

С 1 января 2004 года в страховой стаж засчитываются только те периоды, в течение которых уплачивались страховые взносы, и в размерах, пропорциональных уплаченным взносам.

Страховой стаж, приобретенный до 01 января 2004 года, подтверждается трудовой книжкой.

