Як переглянути набутий страховий стаж та заробітну плату — відповідь ПФ

З 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески, і в розмірах пропорційно сплаченим внескам.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, як переглянути набутий страховий стаж та заробітну плату на вебпорталі ПФУ.

Там нагадали, страховий (пенсійний) стаж — період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Щоб переглянути набутий страховий стаж та заробітну плату, необхідно:

- увійти до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), банківської картки (BankID) або через Дія.Підпис;

- у лівому боковому меню обрати пункт «Мій страховий стаж» — вам доступні дані про страховий стаж відповідно до відомостей, що враховуються для визначення пенсії у розрізі підприємств, починаючи з 2004 року;

- у лівому боковому меню обрати пункт «Моя заробітна плата» — вам доступні дані про загальну суму заробітної плати, суму заробітної плати в межах максимальної величини, на яку нараховується ЄСВ, та суму, яку враховано до пенсії.

Страховий стаж, набутий до 01 січня 2004 року, підтверджується трудовою книжкою.

