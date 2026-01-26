ВОЗ призывает правительства повысить налоги — алкоголь слишком доступен

Организация призывает правительства пересмотреть и повысить налоги на алкоголь в рамках инициативы «3 к 35», которая предусматривает повышение реальных цен на табак, алкоголь и сладкие напитки до 2035 года.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала в январе 2026 года новый глобальный отчет, в котором предупреждает: алкоголь в большинстве стран остается чрезмерно доступным из-за слабой налоговой политики. Это, по данным ВОЗ, способствует росту уровней ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также травматизма, особенно среди детей и молодежи.

Как отмечают в World Health Organization Ukraine, доля налогов в цене алкогольных напитков в мире остается низкой: в среднем акцизы составляют лишь 14% розничной цены пива и 22,5% — крепкого алкоголя. Во многих странах налоги не корректируются с учетом инфляции, что со временем делает алкоголь еще более доступным, тогда как расходы систем здравоохранения, связанные с его потреблением, растут.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус подчеркнул, что налоги на вредные для здоровья продукты являются одним из наиболее эффективных инструментов профилактики заболеваний. По его словам, повышение налогов на табак, сладкие напитки и алкоголь позволяет сократить вредное потребление и одновременно обеспечить дополнительные поступления для финансирования жизненно важных медицинских услуг.

Национальные опросы, проведенные в Украине в 2023–2024 годах, свидетельствуют о тревожных изменениях моделей потребления алкоголя на фоне войны. В 2024 году ВОЗ в Украине совместно с Министерством здравоохранения и Центром общественного здоровья провела два раунда общенациональных опросов.

Результаты показали, что почти 8 из 10 взрослых употребляли алкоголь в течение 2024 года, 57% были активными потребителями (употребляли алкоголь в течение последних 30 дней), а более 54% сообщили о чрезмерном эпизодическом употреблении за последние 12 месяцев. Наиболее распространенное употребление зафиксировано среди мужчин и молодежи в возрасте 18–29 лет, что повышает риски для этой группы.

В то же время опросы выявили поляризацию поведения: часть населения сократила или полностью прекратила употребление алкоголя, называя войну переломным моментом, тогда как другие, наоборот, увеличили его потребление, иногда даже до опасных уровней. Почти 15% потребителей в 2024 году сообщили о вреде для физического здоровья или материального благополучия, связанном с алкоголем, а каждый четвертый отметил чувство вины, проблемы с памятью или трудности в повседневных делах. Почти 68% респондентов считают, что в условиях войны необходимы дополнительные меры — в частности ограничение часов продажи или повышение цен.

В ВОЗ подчеркивают, что усиление налоговой политики в отношении алкоголя является не только экономическим инструментом, но и эффективной мерой защиты общественного здоровья, особенно в период войны и кризисов.

Таким образом, организация призывает правительства пересмотреть и повысить налоги на алкоголь в рамках инициативы «3 к 35», которая предусматривает повышение реальных цен на табак, алкоголь и сладкие напитки до 2035 года с целью снижения их доступности и лучшей защиты здоровья населения.

