ВООЗ закликає уряди підвищити податки – алкоголь занадто доступний

Організація закликає уряди переглянути та підвищити податки на алкоголь у межах ініціативи «3 до 35», яка передбачає підвищення реальних цін на тютюн, алкоголь і солодкі напої до 2035 року.

Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила у січні 2026 року новий глобальний звіт, у якому застерігає: алкоголь у більшості країн залишається надто доступним через слабку податкову політику. Це, за даними ВООЗ, сприяє зростанню рівнів ожиріння, діабету, серцево-судинних і онкологічних захворювань, а також травматизму, особливо серед дітей та молоді.

Як зазначають у World Health Organization Ukraine, частка податків у ціні алкогольних напоїв у світі залишається низькою: в середньому акцизи становлять лише 14% роздрібної ціни пива та 22,5% — міцного алкоголю. У багатьох країнах податки не коригуються з урахуванням інфляції, що з часом робить алкоголь ще доступнішим, тоді як витрати систем охорони здоров’я, пов’язані з його вживанням, зростають.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус наголосив, що податки на шкідливі для здоров’я продукти є одним із найефективніших інструментів профілактики захворювань. За його словами, підвищення податків на тютюн, солодкі напої та алкоголь дозволяє зменшити шкідливе споживання і водночас забезпечити додаткові надходження для фінансування життєво важливих медичних послуг.

Національні опитування, проведені у 2023–2024 роках в Україні, свідчать про тривожні зміни моделей споживання алкоголю на тлі війни. У 2024 році ВООЗ в Україні спільно з Міністерством охорони здоров’я та Центром громадського здоров’я провела два раунди загальнонаціональних опитувань.

Результати показали, що майже 8 із 10 дорослих вживали алкоголь протягом 2024 року, 57% були активними споживачами (вживали алкоголь упродовж останніх 30 днів), а понад 54% повідомили про надмірне епізодичне вживання за останні 12 місяців. Найпоширеніше споживання зафіксовано серед чоловіків та молоді віком 18–29 років, що підвищує ризики для цієї групи.

Водночас опитування виявили поляризацію поведінки: частина населення скоротила або повністю припинила вживання алкоголю, називаючи війну переломним моментом, тоді як інші — навпаки, збільшили споживання інколи навіть до небезпечних рівнів. Майже 15% споживачів у 2024 році повідомили про шкоду для фізичного здоров’я або матеріального добробуту, пов’язану з алкоголем, а кожен четвертий зазначив почуття провини, проблеми з пам’яттю чи труднощі у повсякденних справах. Майже 68% респондентів вважають, що в умовах війни потрібні додаткові заходи — зокрема обмеження годин продажу або підвищення цін.

У ВООЗ підкреслюють, що посилення податкової політики щодо алкоголю є не лише економічним інструментом, а й ефективним заходом захисту громадського здоров’я, особливо в період війни та криз.

Відтак, організація закликає уряди переглянути та підвищити податки на алкоголь у межах ініціативи «3 до 35», яка передбачає підвищення реальних цін на тютюн, алкоголь і солодкі напої до 2035 року з метою зменшення їх доступності та кращого захисту здоров’я населення.

