  1. Законодавство

Сигарети подорожчають на 2–3,5 грн, пальне — до 2 грн за літр: причини

10:53, 27 січня 2026
Планове підвищення вартості сигарет цього року складе приблизно 2-3,5 гривні за пачку, палива – від 1 до 2 гривень за літр.
Сигарети подорожчають на 2–3,5 грн, пальне — до 2 грн за літр: причини
В Україні триває планове підвищення цін на тютюнові вироби та пальне, пов’язане зі зростанням акцизів. У 2026 році вартість сигарет зросте в середньому на 2–3,5 гривні за пачку, а пальне подорожчає на 1–2 гривні за літр.

Про це повідомив член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов, який пояснив, що підвищення акцизу на сигарети є плановим процесом, який стартував ще у 2018 році та має на меті приведення українських ставок до європейських стандартів. Водночас цього року парламент разом з урядом ухвалив рішення сповільнити темпи зростання акцизу.

«Парламент спільно з урядом цього року ухвалив рішення зменшити швидкість підняття цього акцизу. Ми повинні були закінчити це підняття до 2027 року, однак продовжили його до майже 2029-го, узгодивши це з нашими європейськими партнерами», — зазначив депутат.

Коментуючи подорожчання пального, Леонов пояснив, що його ціна формується не лише з урахуванням акцизу. На неї впливають світові ціни на сировину, а також логістичні витрати, які в Україні зросли через постійні обстріли та зміну маршрутів постачання.

Окремо парламентар наголосив, що підвищення акцизів на тютюнові вироби має і позитивний ефект для громадського здоров’я.

«Варто говорити і про те, що зростання акцизу на сигарети зменшує кількість курців у нашій країні. Це одна зі стратегій в питаннях охорони здоров'я, причому не тільки України, а й Європейського Союзу в цілому», — підкреслив він.

Також «Судово-юридична газета» писала, що ВООЗ закликає уряди підвищити податки – алкоголь занадто доступний.

