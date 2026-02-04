Раде рекомендуют принять за основу законопроект об урегулировании таможенных платежей

Документ также совершенствует процедуру взаимодействия между таможенными органами и АРМА, ФГИУ относительно определения сумм таможенных платежей, которые начисляются при реализации товаров и транспортных средств.

В Верховной Раде предлагают урегулировать вопрос прекращения обязанности уплаты таможенных платежей для иностранных товаров и транспортных средств, которые были взысканы в доход государства в результате применения санкций.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Парламенту принять за основу законопроект № 14281.

Актом, в частности, предлагается:

уточнить перечень лиц, ответственных за уплату таможенных платежей, в том числе держателей таможенных складов и держателей складов временного хранения — получателей гуманитарной помощи;

предусмотреть возможность прекращения таможенных режимов (транзит, временный ввоз/вывоз, таможенный склад, переработка и т. п.) в случаях, когда товары или транспортные средства взысканы в доход государства;

способствовать надлежащему управлению активами, которые находятся под таможенным контролем либо за которые не были уплачены таможенные платежи, чтобы они могли быть введены в свободное обращение.

Документ также совершенствует процедуру взаимодействия между таможенными органами и АРМА, ФГИУ относительно определения сумм таможенных платежей, которые начисляются при реализации товаров и транспортных средств.

