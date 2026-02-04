  1. Законодательство
  2. / В Украине

Раде рекомендуют принять за основу законопроект об урегулировании таможенных платежей

21:54, 4 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ также совершенствует процедуру взаимодействия между таможенными органами и АРМА, ФГИУ относительно определения сумм таможенных платежей, которые начисляются при реализации товаров и транспортных средств.
Раде рекомендуют принять за основу законопроект об урегулировании таможенных платежей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде предлагают урегулировать вопрос прекращения обязанности уплаты таможенных платежей для иностранных товаров и транспортных средств, которые были взысканы в доход государства в результате применения санкций.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Парламенту принять за основу законопроект № 14281.

Актом, в частности, предлагается:

  • уточнить перечень лиц, ответственных за уплату таможенных платежей, в том числе держателей таможенных складов и держателей складов временного хранения — получателей гуманитарной помощи;
  • предусмотреть возможность прекращения таможенных режимов (транзит, временный ввоз/вывоз, таможенный склад, переработка и т. п.) в случаях, когда товары или транспортные средства взысканы в доход государства;
  • способствовать надлежащему управлению активами, которые находятся под таможенным контролем либо за которые не были уплачены таможенные платежи, чтобы они могли быть введены в свободное обращение.

Документ также совершенствует процедуру взаимодействия между таможенными органами и АРМА, ФГИУ относительно определения сумм таможенных платежей, которые начисляются при реализации товаров и транспортных средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине могут разрешить брак с 14 лет: какие изменения готовят в Гражданском кодексе

Проект нового Гражданского кодекса предлагает снижение брачного возраста до 14 лет в исключительных случаях.

Финмониторинг без бюрократии: Нотариальная палата разъяснила, от каких обязанностей освобождены нотариусы

Должен ли нотариус назначать ответственным за финмониторинг и проходить специализированное обучение каждые три года

Права на изобретения больше не «серая зона»: новый закон изменил подход к распределению авторских прав

С 1 февраля в Украине действуют новые правила для всех, кто создает интеллектуальные продукты на работе или во время военной службы.

Пол года неопределенности: как сохранить жизнеспособность бизнеса после смерти одного из участников

Наследование корпоративных прав 2026: новые позиции Верховного Суда и институт управляющего наследством.

Служебное жильё больше не будет передаваться в собственность: кому оставят право на приватизацию

Закон предусматривает новые механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды жилья, а также расширение программы «єОселя».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]