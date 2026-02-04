Раді рекомендують прийняти за основу законопроєкт про врегулювання митних платежів

Документ також вдосконалює процедуру взаємодії між митними органами та АРМА, ФДМУ щодо визначення сум митних платежів, які нараховуються під час реалізації товарів, транспортних засобів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді пропонують врегулювати питання припинення обов’язку сплати митних платежів для іноземних товарів і транспортних засобів, які були стягнуті у дохід держави через санкції.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Парламенту прийняти за основу законопроєкт № 14281.

Актом, зокрема, пропонується:

- уточнити перелік осіб, відповідальних за сплату митних платежів, зокрема утримувачів митних складів і утримувачів складів тимчасового зберігання - отримувачів гуманітарної допомоги.

- передбачити можливість припинення митних режимів (транзит, тимчасове ввезення/вивезення, митний склад, переробка тощо) у випадках, коли товари або транспортні засоби стягнуті у дохід держави.

- сприяти належному управлінню активами, які перебувають під митним контролем або за які не були сплачені митні платежі, щоб вони могли потрапити у вільний обіг.

Документ також вдосконалює процедуру взаємодії між митними органами та АРМА, ФДМУ щодо визначення сум митних платежів, які нараховуються під час реалізації товарів, транспортних засобів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.