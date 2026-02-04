  1. Законодавство
Раді рекомендують прийняти за основу законопроєкт про врегулювання митних платежів

21:54, 4 лютого 2026
Документ також вдосконалює процедуру взаємодії між митними органами та АРМА, ФДМУ щодо визначення сум митних платежів, які нараховуються під час реалізації товарів,  транспортних засобів.
У Верховній Раді пропонують врегулювати питання припинення обов’язку сплати митних платежів для іноземних товарів і транспортних засобів, які були стягнуті у дохід держави через санкції.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Парламенту прийняти за основу законопроєкт № 14281.

Актом, зокрема, пропонується:

-  уточнити перелік осіб, відповідальних за сплату митних платежів, зокрема утримувачів митних складів і утримувачів  складів тимчасового зберігання - отримувачів гуманітарної допомоги.

-  передбачити можливість припинення митних режимів (транзит, тимчасове ввезення/вивезення, митний склад, переробка тощо) у випадках, коли товари або транспортні засоби стягнуті у дохід держави.

-  сприяти належному управлінню активами, які перебувають під митним контролем або за які не були сплачені митні платежі, щоб вони могли потрапити у вільний обіг.

Документ також вдосконалює процедуру взаємодії між митними органами та АРМА, ФДМУ щодо визначення сум митних платежів, які нараховуються під час реалізації товарів,  транспортних засобів.

Верховна Рада України законопроект

