Новые правила защиты от наводнений и сотрудничество с ЕС: Рада приняла закон

Верховная Рада 24 февраля приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно управления рисками затопления и обеспечения участия Украины в Механизме гражданской защиты Союза» (рег. № 13418). «За» проголосовали 233 депутата.

Задачами Закона являются:

обеспечение эффективного участия Украины в рамках Механизма гражданской защиты Союза, в частности путем определения полномочий национального координатора;

создание правовых основ для управления рисками затопления, включая разработку карт угроз и рисков и планов управления ими;

четкое разграничение полномочий центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере управления рисками затопления;

гармонизация законодательства Украины с соответствующими актами Европейского Союза.

Закон также предусматривает нормы, касающиеся размера и порядка выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) лица рядового или начальствующего состава службы гражданской защиты в период действия военного положения, а также порядка выплат по личному распоряжению в случае установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, захвата в заложники или исчезновения без вести при особых обстоятельствах.

Закон Украины был принят по представлению Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

