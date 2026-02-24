  1. Законодательство

Новые правила защиты от наводнений и сотрудничество с ЕС: Рада приняла закон

15:21, 24 февраля 2026
Задачей закона является создание правовых основ для управления рисками затопления, включая разработку карт угроз и рисков и планов управления ими.
Новые правила защиты от наводнений и сотрудничество с ЕС: Рада приняла закон
Верховная Рада 24 февраля приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно управления рисками затопления и обеспечения участия Украины в Механизме гражданской защиты Союза» (рег. № 13418). «За» проголосовали 233 депутата.

Задачами Закона являются:

  • обеспечение эффективного участия Украины в рамках Механизма гражданской защиты Союза, в частности путем определения полномочий национального координатора;
  • создание правовых основ для управления рисками затопления, включая разработку карт угроз и рисков и планов управления ими;
  • четкое разграничение полномочий центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере управления рисками затопления;
  • гармонизация законодательства Украины с соответствующими актами Европейского Союза.

Закон также предусматривает нормы, касающиеся размера и порядка выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) лица рядового или начальствующего состава службы гражданской защиты в период действия военного положения, а также порядка выплат по личному распоряжению в случае установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, захвата в заложники или исчезновения без вести при особых обстоятельствах.

Закон Украины был принят по представлению Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

Верховная Рада Украины

