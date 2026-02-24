Нові правила захисту від затоплень і співпраця з ЄС: Рада ухвалила закон

Завданням закону є створення правових засад для управління ризиками затоплення, включаючи розроблення карт загроз і ризиків та планів управління ними.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 24 лютого прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо управління ризиками затоплення та забезпечення участі України у Механізмі цивільного захисту Союзу» (реєстр. № 13418). «За» проголосувало 233 депутати.

Завданнями Закону є:

забезпечення ефективної участі України в рамках Механізму цивільного захисту Союзу, зокрема шляхом визначення повноважень національного координатора;

створення правових засад для управління ризиками затоплення, включаючи розроблення карт загроз і ризиків та планів управління ними;

чітке розмежування повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері управління ризиками затоплення;

гармонізація законодавства України з відповідними актами Європейського Союзу.

Закон також передбачає норми, що стосуються розміру та порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту в період дії воєнного стану, а також порядку виплат за особистим розпорядженням у разі встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, захоплення в заручники або зникнення безвісти за особливих обставин.

Закон України було прийнято за поданням Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.