Нові правила захисту від затоплень і співпраця з ЄС: Рада ухвалила закон

15:21, 24 лютого 2026
Завданням закону є створення правових засад для управління ризиками затоплення, включаючи розроблення карт загроз і ризиків та планів управління ними.
Верховна Рада 24 лютого прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо управління ризиками затоплення та забезпечення участі України у Механізмі цивільного захисту Союзу» (реєстр. № 13418). «За» проголосувало 233 депутати.

Завданнями Закону є:

  • забезпечення ефективної участі України в рамках Механізму цивільного захисту Союзу, зокрема шляхом визначення повноважень національного координатора;
  • створення правових засад для управління ризиками затоплення, включаючи розроблення карт загроз і ризиків та планів управління ними;
  • чітке розмежування повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері управління ризиками затоплення;
  • гармонізація законодавства України з відповідними актами Європейського Союзу.

Закон також передбачає норми, що стосуються розміру та порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту в період дії воєнного стану, а також порядку виплат за особистим розпорядженням у разі встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, захоплення в заручники або зникнення безвісти за особливих обставин.

Закон України було прийнято за поданням Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

Верховна Рада України

