1 июля: какой сегодня праздник и главные события

1 июля в Украине празднуют День государственного регистратора.

Фото: saturdayeveningpost.com

В субботу, 1 июля, в Украине в мире отмечают ряд праздников. Также в прошлом в этот день произошло несколько важных событий.

1 июля в Украине празднуют День государственного регистратора. Профессиональный праздник был введен согласно приказу Государственного комитета Украины по регуляторной политике и предпринимательству от 30 июня 2009 г. № 111. Стоит отметить, что государственные регистраторы играют очень важную роль в правовом регулировании хозяйственной деятельности.

Также 1 июля День следствия в Украине. Это профессиональный праздник всех работников внутренних дел. Обычно это люди с аналитическим складом ума, умением вести расследование и распутывать всевозможные дела, дедуктивными способностями.

А еще 1 июля День архитектуры Украины. Принято считать, что на территории Украины архитектурное искусство начало развиваться при Киевской Руси. Тогда города были укреплены оборонительными сооружениями, в центре поселения размещали жилища граждан и теремы князей. Использовали обычно дерево, а вот камень брали редко.

1 июля Всемирный день борьбы против бедности. Главная цель этого дня состоит в привлечении внимания мирового общества к тем государствам, которые даже в наше время страдают от нищеты. По статистическим данным, за чертой бедности сейчас живут более 800 мл людей во всем мире.

Также 1 июля празднуют Международный день анегдота и шуток. Эта интересная дата характеризуется большим количеством смешных мер. Следует помнить, что шутки дарят положительные эмоции и поднимают настроение. Инициатором создания такого праздника является американский писатель и график Уэйн Рейнагель, известный своими фантастическими романами. Начали дату 1994 года.

А еще 1 июля Международный день регги. Яркий музыкальный праздник наиболее популярен на Ямайке, а именно в городе Кингстон. Дата посвящена тому, чтобы познакомить весь мир с уникальным стилем музыки – регги. Это направление современной музыки, возникшее в конце 1960-х годов на Ямайке. Главные его особенности: неотшлифованное звучание, сильная зависимость композиции от ритма.

1 июля празднуют Международный день кооперативов. Праздник выпадает на первую субботу июля, начиная с 1995 года. Кооперативная модель управления считается наиболее справедливой, потому что она обеспечивает обществу всестороннее развитие.

Какой сегодня церковный праздник

1 июля в церковном календаре – день памяти мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Жили эти святые в I веке нашей эры и были военными в римском войске. Святой Леонтий за доблестную службу даже был назначен на руководящую должность – он возглавил императорское войско в городе Триполи. Леонтий был благочестивым и добрым, люди очень любили его за щедрость.

Календарь важных событий за 1 июля:

1097 год — крестоносцы во время первого крестового похода разбивают войско турок-сельджуков в Дорилейской долине;

1535 год — английский мыслитель и государственный деятель Томас Мор, уже около года находившийся в тюрьме за отказ признать законным развод Генриха VIII и принести присягу главе англиканской церкви, предстает перед судом, его приговаривают к четвертованию, которое король заменяет отрубом головы;

1569 год – Великое княжество Литовское и Польское королевство подписывают Люблинскую унию о создании федеративного польско-литовского государства – Речи Посполитой;

1751 год — напечатан первый том «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел», издан Дени Дидро и Жаном Лероном д'Аламбером;

1823 год — создают федерацию Соединенных Провинций Центральной Америки (включала Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, Коста-Рику и Никарагуа);

1858 год – Чарльз Дарвин в Лондоне впервые представляет свою теорию эволюции;

1859 год — в Протоколах лондонского Линнеевского общества впервые опубликовали краткое изложение теории естественного отбора Чарльза Дарвина;

1863 год — начинается битва под Геттисбургом, в которой войска Севера наносят поражение Югу (США);

1867 год — в результате объединения нескольких британских колоний провозглашают создание доминиона Канада;

1911 год — польский биохимик Казимир Функ впервые использует слово «витамин»;

1936 год — в Нью-Йорке впервые выходит роман Маргарет Митчел «Унесенные ветром»;

1946 год – проводят первое послевоенное испытание атомной бомбы на атолле Бикини;

1961 год – в Торонто (Канада) открывают памятник Тарасу Шевченко;

1976 год — Василий Емельянович Романюк — будущий Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Владимир — отказывается от советского гражданства;

1989 год — в Киеве образуют Народное движение Украины;

1997 год – Гонконг передают под управление Китайской Народной Республики;

2013 год – Хорватия присоединяется к Европейскому Союзу;

2014 год — Верховная Рада Украины заснуливает орден Героев Небесной Сотни.

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