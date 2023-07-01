1 липня: яке сьогодні свято і головні події

1 липня в Україні святкують День державного реєстратора.

Фото: saturdayeveningpost.com

У суботу, 1 липня, в Україні в світі відзначають низку свят. Також в цей день у минулому сталося кілька важливих подій.

1 липня в Україні святкують День державного реєстратора. Професійне свято було запроваджене згідно з наказом Державного комітету України з регуляторної політики та підприємництва від 30 червня 2009 року № 111. Варто зазначити, що державні реєстратори відіграють дуже важливу роль у правовому регулюванні господарської діяльності.

Також 1 липня День слідства в Україні. Це професійне свято всіх працівників внутрішніх справ. Зазвичай це люди з аналітичним складом розуму, вмінням вести розслідування та розплутувати різноманітні справи, дедуктивними здібностями.

А ще 1 липня День архітектури України. Заведено вважати, що на території України архітектурне мистецтво почало розвиватися за часів Київської Русі. Тоді міста були укріплені оборонними спорудами, в центрі поселення розміщували житла громадян і тереми князів. Використовували зазвичай дерево, а ось камінь брали рідко.

1 липня Всесвітній день боротьби проти бідності. Головна мета цього дня полягає в приверненні уваги світового суспільства до тих держав, які навіть у наш час потерпають від злиднів. За статистичними даними, поза межею бідності нині живуть понад 800 мл людей у всьому світі.

Також 1 липня святкують Міжнародний день анекдоту й жартів. Ця цікава дата характеризується великою кількістю смішних заходів. Варто пам'ятати, що жарти дарують позитивні емоції та піднімають настрій. Ініціатором створення такого свята є американський письменник та графік Вейн Рейнагель, який був відомий своїми фантастичними романами. Започаткували дату 1994 року.

А ще 1 липня Міжнародний день регі. Яскраве музичне свято найбільш популярне на Ямайці, а саме в місті Кінгстон. Дата присвячена тому, щоб познайомити весь світ з унікальним стилем музики — регі. Це напрямок сучасної музики, який виник наприкінці 1960-х років на Ямайці. Головні його особливості: невідшліфоване звучання, сильна залежність композиції від ритму.

1 липня святкують Міжнародний день кооперативів. Свято припадає на першу суботу липня, починаючи від 1995 року. Кооперативну модель управління вважають найбільш справедливою, тому що вона забезпечує суспільству всебічний розвиток.

Яке сьогодні церковне свято

1 липня в церковному календарі — день пам’яті мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула. Жили ці святі в I столітті нашої ери і були військовими в римському війську. Святий Леонтій за доблесну службу навіть був призначений на керівну посаду — він очолив імператорське військо в місті Триполі. Леонтій був благочестивим і добрим, люди дуже любити його за щедрість.

Календар важливих подій за 1 липня:

1097 рік — хрестоносці під час першого хрестового походу розбивають військо турків-сельджуків в Дорилейській долині;

1535 рік — англійський мислитель і державний діяч Томас Мор, котрий вже близько року перебував у в'язниці за відмову визнати законним розлучення Генріха VIII і принести присягу главі англіканської церкви, постає перед судом, його засуджують до четвертування, котре король замінює його на відрубування голови;

1569 рік — Велике князівство Литовське й Королівство Польське підписують Люблінську унію про створення федеративної польсько-литовської держави — Речі Посполитої;

1751 рік — надрукований перший том "Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел", виданий Дені Дідро та Жаном Лероном д'Аламбером;

1823 рік — створюють федерацію Сполучених Провінцій Центральної Америки (включала Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, Коста-Рику та Нікарагуа);

1858 рік — Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представляє свою теорію еволюції;

1859 рік — у Протоколах лондонського Ліннеївського товариства вперше опублікували короткий виклад теорії природного відбору Чарльза Дарвіна;

1863 рік — починається битва під Геттісбергом, в якій війська Півночі завдають поразки Півдню (США);

1867 рік — внаслідок об'єднання кількох британських колоній проголошують створення домініону Канада;

1911 рік — польський біохімік Казимир Функ вперше використовує слово "вітамін";

1936 рік — у Нью-Йорку вперше виходить друком роман Маргарет Мітчел "Віднесені вітром";

1946 рік — проводять перше повоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні;

1961 рік — у Торонто (Канада) відкривають пам'ятник Тарасові Шевченку;

1976 рік — Василь Омелянович Романюк — майбутній Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир — відмовляється від радянського громадянства;

1989 рік — у Києві утворюють Народний рух України;

1997 рік — Гонконг передають під управління Китайської Народної Республіки;

2013 рік — Хорватія приєднується до Європейського Союзу;

2014 рік — Верховна Рада України засновує орден Героїв Небесної Сотні.

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