12 ноября: какой сегодня праздник и главные события

В этот день в Украине отмечают День виноградарей, виноделов и садоводов.

В воскресенье, 12 ноября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

В этот день в Украине День виноградарей, виноделов и садоводов.

Еще сегодня Всемирный день борьбы с пневмонией, День родителей в Эстонии, Международный день скороговорок.

Какой сегодня церковный праздник:

12 ноября в церковном календаре – день памяти патриарха Иоанна Милостивого. Он родился в семье губернатора острова Кипр. В молодом возрасте потерял жену и детей, после чего начал вести аскетический образ жизни. Хотя он не был клириком или монахом, народ настолько полюбил его за доброту и благочестие, что избрал патриархом. Ступив на престол, Иоанн сразу отдал все свое имущество беднякам. Также он всю свою жизнь выкупал христиан. За это получил прозвище Милостивый.

Календарь важных событий за 12 ноября:

1918 – Гетман Украины Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской Православной Церкви;

1918 – Австрия была провозглашена республикой;

1922 – Открыли Киевскую картинную галерею;

1925 - Создана "Легия украинских националистов" на съезде представителей Украинского Национального объединения и Союза Освобождения Украины в Праге;

1967 – В Нью-Йорке состоялся Первый Всемирный конгресс свободных украинцев;

1992 - С 23 часов прекращено функционирование рубля в денежном обращении на территории Украины. Единственным законным средством платежа стал украинский рубль, в наличном обращении представлявший купон Национального банка Украины;

2009 - В Харькове в помещении Союза украинской молодежи состоялась академия, на которой был провозглашен и впервые отмечен День украиноязычной печати;

2014 – В этот день впервые в истории на поверхность кометы (Чурюмова – Герасименко) был спущен космический аппарат.

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