12 листопада: яке сьогодні свято та головні події

Цього дня в Україні відзначають День виноградарів, виноробів і садівників.

У неділю, 12 листопада, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Цього дня в Україні — День виноградарів, виноробів і садівників.

Ще сьогодні Всесвітній день боротьби з пневмонією, День батьків в Естонії, Міжнародний день скоромовок.

Яке сьогодні церковне свято:

12 листопада в церковному календарі – день пам’яті патріарха Іоана Милостивого. Він народився у сім'ї губернатора острова Кіпр. В молодому віці втратив дружину та дітей, після чого почав вести аскетичний спосіб життя. Хоча він не був кліриком чи ченцем, народ настільки його полюбив за доброту та благочестя, що обрав патріархом. Ступивши на престол, Іоан відразу віддав все своє майно біднякам. Також він все своє життя викуповував християн. За це отримав прізвисько Милостивий.

Календар важливих подій за 12 листопада:

1918 - Гетьман України Павло Скоропадський узаконив автокефалію Української Православної Церкви;

1918 - Австрію було проголошено республікою;

1922 - Відкрили Київську картинну галерею;

1925 - Створено "Легію українських націоналістів" на з'їзді представників Українського Національного об'єднання та Спілки Визволення України в Празі;

1967 - У Нью-Йорку відбувся Перший Всесвітній конгрес вільних українців;

1992 - Із 23-ї години припинено функціонування рубля в грошовому обігу на території України. Єдиним законним засобом платежу став український карбованець, який у готівковому обігу представляв купон Національного банку України;

2009 - У Харкові в приміщенні Спілки української молоді відбулася академія, на якій було проголошено і вперше відзначено День україномовної преси;

2014 - Цього дня вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова - Герасименко) було спущено космічний апарат.

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