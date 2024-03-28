Кто и как может получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий: разъяснение

Координационный центр по оказанию права помощи разъяснил, кто получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.
Так, Постановлением №268 от 5 апреля 2017 года был утвержден «Порядок предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов» (далее – Постановление №268).
Указанное Постановление определяет данный статус как ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, — именно второе понятие связано с военным конфликтом в Украине, который начался в 2014 году.
Кто может получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов
Право на получение статуса имеют дети и совершеннолетние люди, которые во время военных действий, вооруженных конфликтов не достигли 18 лет (совершеннолетия), и в результате:
Достижение человеком совершеннолетия не является основанием для отмены статуса.
Что дает этот статус
На данный момент в законодательстве льгот или выплат для детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов, не предусмотрено.
Возможны льготы на местном уровне, однако это зависит от решений отдельной территориальной общины.
В будущем возможны некоторые социальные льготы, например: ежегодная денежная помощь на оздоровление ребенка войны дошкольного и школьного возраста; компенсация расходов, связанных с получением психологической помощи для ребенка войны дошкольного и школьного возраста; поддержка для получения профессионального, профессионального высшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.
Кто может обратиться по поводу оформления статуса
Куда подавать документы
В орган опеки и попечительства:
Необходимые документы
Заверенные в установленном порядке копии:
А также
В заявлении указывается обстоятельство, которое оказало наибольшее негативное влияние на состояние здоровья и развитие ребенка. В подтверждение этого также подаются соответствующие документы.
Какие документы подтверждают негативное влияние
Ранение, контузию или увечье
Выписки из медицинской карточки ребенка или консультационного заключения специалиста, выданные после медицинского обследования и лечения ребенка в учреждениях здравоохранения и научно-исследовательских учреждениях, определенных Минздравом Украины.
Психологическое насилие
В других случаях
Для подтверждения обстоятельств, необходимых для получения статуса, следует представить:
Срок рассмотрения заявления
30 календарных дней с даты регистрации заявления – за это время должно быть принято решение: предоставить статус или отказать. Решение об отказе может быть оспорено в суде. Система БПД оказывает помощь с обращением в суд совершеннолетним ВПЛ, всем детям, а также другим категориям граждан.
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