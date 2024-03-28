Кто и как может получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий: разъяснение

Достижение совершеннолетия не является основанием для отмены соответствующего статуса.

Координационный центр по оказанию права помощи разъяснил, кто получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Так, Постановлением №268 от 5 апреля 2017 года был утвержден «Порядок предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов» (далее – Постановление №268).

Указанное Постановление определяет данный статус как ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, — именно второе понятие связано с военным конфликтом в Украине, который начался в 2014 году.

Кто может получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов

Право на получение статуса имеют дети и совершеннолетние люди, которые во время военных действий, вооруженных конфликтов не достигли 18 лет (совершеннолетия), и в результате:

получили ранения, контузию, увечье;

испытали физическое, сексуальное насилие;

были угнаны или незаконно вывезены за пределы Украины;

привлекались для участия в действиях военизированных или вооруженных формирований;

незаконно содержались, в том числе в плену;

испытали психологическое насилие.

Достижение человеком совершеннолетия не является основанием для отмены статуса.

Что дает этот статус

На данный момент в законодательстве льгот или выплат для детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов, не предусмотрено.

Возможны льготы на местном уровне, однако это зависит от решений отдельной территориальной общины.

В будущем возможны некоторые социальные льготы, например: ежегодная денежная помощь на оздоровление ребенка войны дошкольного и школьного возраста; компенсация расходов, связанных с получением психологической помощи для ребенка войны дошкольного и школьного возраста; поддержка для получения профессионального, профессионального высшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Кто может обратиться по поводу оформления статуса

сам ребенок с 14 лет;

законный представитель ребенка;

родственники (бабушка, дедушка, прабабушка, прадед, тетя, дядя, совершеннолетние брат или сестра);

отчим, мачеха;

представитель органа опеки и попечительства.

Куда подавать документы

В орган опеки и попечительства:

за задекларированным/зарегистрированным местожительством/нахождением ребенка как внутренне перемещенного лица;

по месту обращения, если место жительства/нахождения ребенка не задекларировано/не зарегистрировано или задекларировано/зарегистрировано на территории, на которой ведутся боевые действия или неподконтрольной Украине;

или по месту обнаружения такого ребенка местными органами исполнительной власти и/или органами местного самоуправления.

Необходимые документы

Заверенные в установленном порядке копии:

свидетельства о рождении ребенка или иного документа, удостоверяющего личность ребенка;

документа, удостоверяющего личность заявителя;

документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка или родственные отношения между ребенком и заявителем;

справки о взятии ребенка на учет как внутренне перемещенного лица (при наличии);

паспорта гражданина Украины (при наличии);

паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу в форме е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу (при наличии);

выписки из реестра территориальной общины о месте жительства (при наличии).

А также

заявление о предоставлении статуса;

согласие на обработку персональных данных.

В заявлении указывается обстоятельство, которое оказало наибольшее негативное влияние на состояние здоровья и развитие ребенка. В подтверждение этого также подаются соответствующие документы.

Какие документы подтверждают негативное влияние

Ранение, контузию или увечье

Выписки из медицинской карточки ребенка или консультационного заключения специалиста, выданные после медицинского обследования и лечения ребенка в учреждениях здравоохранения и научно-исследовательских учреждениях, определенных Минздравом Украины.

Психологическое насилие

заключение оценки потребностей семьи (лица) в социальных услугах, подготовленный центром социальных служб для семьи, детей и молодежи;

если ребенок получил статус члена семьи погибшего военного - копию соответствующего удостоверения;

если один или оба родителя ребенка были гражданскими и погибли из-за войны войны — копии свидетельства о смерти и документа, подтверждающего гибель лица в результате военных действий или полученного ранения.

В других случаях

Для подтверждения обстоятельств, необходимых для получения статуса, следует представить:

материалы уголовных производств (выписки из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства;

заявления о совершении в отношении ребенка уголовного правонарушения;

заключения эксперта по результатам судебной экспертизы (при наличии), проведенной в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, и т.п.).

Срок рассмотрения заявления

30 календарных дней с даты регистрации заявления – за это время должно быть принято решение: предоставить статус или отказать. Решение об отказе может быть оспорено в суде. Система БПД оказывает помощь с обращением в суд совершеннолетним ВПЛ, всем детям, а также другим категориям граждан.

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