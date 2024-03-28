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Хто та як може отримати статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій: роз’яснення

12:14, 28 березня 2024
Досягнення повноліття не є підставою для скасування відповідного статусу.
Хто та як може отримати статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій: роз’яснення
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Координаційний центр з надання правничої допомоги роз’яснив, хто отримати статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Так, Постановою №268 від 5 квітня 2017 року було затверджено «Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів” (далі – Постанова №268).

Зазначена Постанова визначає даний статус, як дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів — саме друге поняття пов’язане з воєнним конфліктом в Україні, який розпочався у 2014 році.

Хто може отримати статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Право на отримання статусу мають діти та повнолітні люди, які на час воєнних дій, збройних конфліктів не досягли 18 років (повноліття), і в результаті:

  • отримали поранення, контузію, каліцтво;
  • зазнали фізичного, сексуального насильства;
  • були викрадені або незаконно вивезені за межі України;
  • залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;
  • незаконно утримувалися, у тому числі в полоні;
  • зазнали психологічного насильства.

Досягнення людиною повноліття не є підставою для скасування статусу.

Що дає цей статус

На даний момент у законодавстві пільг чи виплат для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів не передбачено.

Можливі пільги на місцевому рівні, однак це залежить від рішень окремої територіальної громади.

В майбутньому можливі деякі соціальні пільги, наприклад: щорічна грошова допомога на оздоровлення дитини війни дошкільного і шкільного віку; компенсація витрат, пов’язаних із отриманням психологічної допомоги для дитини війни дошкільного та шкільного віку; підтримка для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Хто може звернутись щодо оформлення статусу

  • сама дитина з 14 років;
  • законний представник дитини;
  • родичі (бабуся, дідусь, прабабуся, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра);
  • вітчим, мачуха;
  • представник органу опіки та піклування.

Куди подавати документи

До органу опіки та піклування:

  • за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи;
  • за місцем звернення, якщо місце проживання/перебування дитини не задеклароване/не зареєстроване або задеклароване/зареєстроване на території, на якій ведуться (велися) бойові дії або непідконтрольній Україні;
  • або за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.

Необхідні документи

Засвідчені в установленому порядку копії:

  • свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
  • документа, що посвідчує особу заявника;
  • документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини або родинні стосунки між дитиною та заявником;
  • довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності);
  • паспорта громадянина України (у разі наявності);
  • паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон (у разі наявності);
  • витягу з реєстру територіальної громади про місце проживання (у разі наявності).

А також 

  • заява про надання статусу;
  • згода на обробку персональних даних.

У заяві зазначається обставина, яка мала найбільший негативний вплив на стан здоров’я та розвиток дитини. На підтвердження цього також подаються відповідні документи.

Які документи підтверджують негативний вплив

Поранення, контузію чи каліцтво

Виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров’я та науково-дослідних установах, визначених МОЗ України.

Психологічне насильство

  • висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
  • якщо дитина отримала статус члена сім’ї загиблого військового — копію відповідного посвідчення;
  • якщо один чи обоє з батьків дитини були цивільними і загинули через війну — копії свідоцтва про смерть та документа, що підтверджує загибель особи внаслідок воєнних дій чи отриманого поранення.

В інших випадках

Для підтвердження обставин, необхідних для отримання статусу, потрібно подати:

  • матеріали кримінальних проваджень (витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження;
  • заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення;
  • висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, тощо).

Термін розгляду заяви

30 календарних днів з дати реєстрації заяви — за цей час має бути ухвалене рішення: надати статус чи відмовити. Рішення про відмову може бути оскаржене в суді. Система БПД надає допомогу із зверненням до суду повнолітнім ВПО, усім дітям, а також іншим категоріям громадян.

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