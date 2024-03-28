Хто та як може отримати статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій: роз’яснення

Координаційний центр з надання правничої допомоги роз’яснив, хто отримати статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.
Так, Постановою №268 від 5 квітня 2017 року було затверджено «Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів” (далі – Постанова №268).
Зазначена Постанова визначає даний статус, як дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів — саме друге поняття пов’язане з воєнним конфліктом в Україні, який розпочався у 2014 році.
Хто може отримати статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Право на отримання статусу мають діти та повнолітні люди, які на час воєнних дій, збройних конфліктів не досягли 18 років (повноліття), і в результаті:
Досягнення людиною повноліття не є підставою для скасування статусу.
Що дає цей статус
На даний момент у законодавстві пільг чи виплат для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів не передбачено.
Можливі пільги на місцевому рівні, однак це залежить від рішень окремої територіальної громади.
В майбутньому можливі деякі соціальні пільги, наприклад: щорічна грошова допомога на оздоровлення дитини війни дошкільного і шкільного віку; компенсація витрат, пов’язаних із отриманням психологічної допомоги для дитини війни дошкільного та шкільного віку; підтримка для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.
Хто може звернутись щодо оформлення статусу
Куди подавати документи
До органу опіки та піклування:
Необхідні документи
Засвідчені в установленому порядку копії:
А також
У заяві зазначається обставина, яка мала найбільший негативний вплив на стан здоров’я та розвиток дитини. На підтвердження цього також подаються відповідні документи.
Які документи підтверджують негативний вплив
Поранення, контузію чи каліцтво
Виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров’я та науково-дослідних установах, визначених МОЗ України.
Психологічне насильство
В інших випадках
Для підтвердження обставин, необхідних для отримання статусу, потрібно подати:
Термін розгляду заяви
30 календарних днів з дати реєстрації заяви — за цей час має бути ухвалене рішення: надати статус чи відмовити. Рішення про відмову може бути оскаржене в суді. Система БПД надає допомогу із зверненням до суду повнолітнім ВПО, усім дітям, а також іншим категоріям громадян.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.