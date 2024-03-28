2,5 роки в'язниці за поцілунок: в Іспанії можуть покарати колишнього футбольного посадовця

Прокуратура Іспанії вимагає 2,5 роки в'язниці для Луїса Рубіалеса за поцілунок футболістки.

Фото: football24.ua

Іспанська прокуратура запросила 2,5 роки в'язниці колишньому голові Федерації футболу Іспанії (RFEF) Луїсу Рубіалесу у справі про поцілунок футболістки Дженніфер Ермосо, передає ABC.

Прокуратура також наполягає на компенсації для Ермосо у розмірі 100 000 євро, а ще вимагає заборонити Рубіалесу наближатися до футболістки на 200 метрів протягом 3 років.

Крім того, спортивному директору чоловічої збірної, екстренеру жіночої збірної та колишньому менеджеру з маркетингу RFEF прокуратура запросила по 1,5 роки ув'язнення. Усі троє тиснули на Ермосо, щоб спортсменка заявила, що вона нібито не була проти поцілунку Рубіалеса.

У серпні 2023 Рубіалес поцілував Ермосо в губи після перемоги збірної Іспанії на жіночому ЧС. Спочатку спортсменка назвала подію «взаємним жестом подяки», а пізніше пояснила ці слова тиском з боку RFEF і звернулася до прокуратури. Відразу після інциденту ексглаву RFEF відсторонили від футбольної діяльності на 90 днів, а пізніше він заявив, що подав заяву про відставку.

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