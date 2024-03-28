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2,5 года тюрьмы за поцелуй: в Испании могут наказать бывшего футбольного чиновника

14:59, 28 марта 2024
Прокуратура Испании потребовала 2,5 года тюрьмы для Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки.
2,5 года тюрьмы за поцелуй: в Испании могут наказать бывшего футбольного чиновника
Фото: football24.ua
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Испанская прокуратура запросила 2,5 года тюрьмы бывшему главе Федерации футбола Испании (RFEF) Луису Рубиалесу по делу о поцелуе футболистки Дженнифер Эрмосо, передает ABC.

Прокуратура также настаивает на компенсации для Эрмосо в размере 100 000 евро, а также требует запретить Рубиалесу приближаться к футболистке ближе чем на 200 метров в течение 3 лет.  

Кроме того, спортивному директору мужской сборной, экс-тренеру женской сборной и бывшему менеджеру по маркетингу RFEF прокуратура запросила по 1,5 года заключения. Все трое оказывали давление на Эрмосо, чтобы спортсменка заявила, что она якобы не была против поцелуя Рубиалеса.

В августе 2023 года Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы после победы сборной Испании на женском ЧМ. Изначально спортсменка назвала произошедшее «взаимным жестом благодарности», а позже объяснила эти слова давлением со стороны RFEF и обратилась в прокуратуру. Сразу после инцидента экс-главу RFEF отстранили от футбольной деятельности на 90 дней, а позже он заявил, что подал заявление об отставке.

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