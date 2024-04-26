Практика судов
  1. Общество

Как самостоятельно загрузить скан-копию трудовой книжки через вебпортал ПФ: инструкция

08:42, 26 апреля 2024
Украинцы могут скачать скан-копию трудовой книги для оцифровки через вебпортал ПФ.
Как самостоятельно загрузить скан-копию трудовой книжки через вебпортал ПФ: инструкция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как самостоятельно скачать скан-копию трудовой книжки через вебпортал ПФ.

Электронная трудовая книжка – это цифровой аналог бумажной трудовой книжки.

Наличие электронной трудовой книжки уменьшает риск повреждения, потери или фальсификации данных, обеспечивает высокий уровень защиты персональной информации.

Удобный и доступный сервис на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины позволяет предоставить сканированные копии бумажных трудовых книжек и других документов, подтверждающих трудовую деятельность работника, для перевода в электронный вид.

Загрузить скан-копию трудовой книжки для оцифровки через веб-портал можно самостоятельно.

  1. Войдите в личный кабинет на вебпортале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  2. В разделе «Коммуникации по ПФУ», который находится в левом боковом меню, выберите вкладку «Сведения о трудовых отношениях».
  3. Заполните общие данные и согласитесь на обработку персональных данных.
  4. Загрузите цветные скан-копии страниц в формате PDF или JPEG.

Скан-копии всех заполненных страниц трудовой книжки подаются в хронологическом порядке и должны отвечать следующим требованиям:

- должны быть цветными и четкими;

- отображать все реквизиты документа (название документа, серийный номер, дата выдачи, печати, подписи, ФИО владельца) и непосредственно сами записи (рекомендованное разрешение при сканировании — 300 dpi);

размер каждого файла не должен превышать 1 Мб.

Вместе с трудовой книжкой прилагаются сканированные документы, подтверждающие страховой стаж:

- документы о получении образования;

- свидетельство о рождении ребенка (для женщин);

- военный билет;

- другие документы, подтверждающие периоды работы – в случае необходимости.

  1. Подпишите КЭП и нажмите «Отправить в ПФУ».
  2. Результат обработки заявления можно просмотреть во вкладке «Мои обращения».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Работников смогут увольнять за несообщение о родственниках, оставшихся на временно оккупированной территории – Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, по которому основанием для увольнения может быть то, что работник не сообщил работодателю о родственниках или других близких лицах, находящихся на временно оккупированной территории.

Верховная Рада урегулировала вопросы гарантий прав работников при смене собственника бизнеса или реорганизации

Закон об изменениях в КЗоТ касается охраны прав работников в случае передачи предприятий, бизнес-структур или частей предприятий.

Судья пожаловался на полицейских, которые преследовали его и морально терроризировали

Судья считает, что полицейские выполняют «заказ», полученный от своего руководства.

Семьи украинцев, погибших в результате войны, будут иметь шанс получить компенсацию за счет репараций от рф – Верховная Рада одобрила создание Реестра пострадавших

Законопроект рассчитан на то, что украинцы, жизни и здоровью которых нанесен ущерб в результате вооруженной агрессии рф против Украины, и члены их семей в перспективе смогут получить возмещение за счет репараций

Физическая идентификация, включение в страховой стаж периодов работы в странах СНГ, новые основания прекращения пенсий – принят закон

Верховная Рада приняла закон об урегулировании вопроса исчисления страхового стажа и пенсионного обеспечения – какие изменения он предусматривает.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев
    голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Михайло Ніколаєв
    Михайло Ніколаєв
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Сергій Чванкін
    Сергій Чванкін
    голова Київського районного суду м. Одеси