Как самостоятельно загрузить скан-копию трудовой книжки через вебпортал ПФ: инструкция

Украинцы могут скачать скан-копию трудовой книги для оцифровки через вебпортал ПФ.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как самостоятельно скачать скан-копию трудовой книжки через вебпортал ПФ.

Электронная трудовая книжка – это цифровой аналог бумажной трудовой книжки.

Наличие электронной трудовой книжки уменьшает риск повреждения, потери или фальсификации данных, обеспечивает высокий уровень защиты персональной информации.

Удобный и доступный сервис на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины позволяет предоставить сканированные копии бумажных трудовых книжек и других документов, подтверждающих трудовую деятельность работника, для перевода в электронный вид.

Загрузить скан-копию трудовой книжки для оцифровки через веб-портал можно самостоятельно.

Войдите в личный кабинет на вебпортале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В разделе «Коммуникации по ПФУ», который находится в левом боковом меню, выберите вкладку «Сведения о трудовых отношениях». Заполните общие данные и согласитесь на обработку персональных данных. Загрузите цветные скан-копии страниц в формате PDF или JPEG.

Скан-копии всех заполненных страниц трудовой книжки подаются в хронологическом порядке и должны отвечать следующим требованиям:

- должны быть цветными и четкими;

- отображать все реквизиты документа (название документа, серийный номер, дата выдачи, печати, подписи, ФИО владельца) и непосредственно сами записи (рекомендованное разрешение при сканировании — 300 dpi);

размер каждого файла не должен превышать 1 Мб.

Вместе с трудовой книжкой прилагаются сканированные документы, подтверждающие страховой стаж:

- документы о получении образования;

- свидетельство о рождении ребенка (для женщин);

- военный билет;

- другие документы, подтверждающие периоды работы – в случае необходимости.

Подпишите КЭП и нажмите «Отправить в ПФУ». Результат обработки заявления можно просмотреть во вкладке «Мои обращения».

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