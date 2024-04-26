Как самостоятельно загрузить скан-копию трудовой книжки через вебпортал ПФ: инструкция

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как самостоятельно скачать скан-копию трудовой книжки через вебпортал ПФ.
Электронная трудовая книжка – это цифровой аналог бумажной трудовой книжки.
Наличие электронной трудовой книжки уменьшает риск повреждения, потери или фальсификации данных, обеспечивает высокий уровень защиты персональной информации.
Удобный и доступный сервис на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины позволяет предоставить сканированные копии бумажных трудовых книжек и других документов, подтверждающих трудовую деятельность работника, для перевода в электронный вид.
Загрузить скан-копию трудовой книжки для оцифровки через веб-портал можно самостоятельно.
Скан-копии всех заполненных страниц трудовой книжки подаются в хронологическом порядке и должны отвечать следующим требованиям:
- должны быть цветными и четкими;
- отображать все реквизиты документа (название документа, серийный номер, дата выдачи, печати, подписи, ФИО владельца) и непосредственно сами записи (рекомендованное разрешение при сканировании — 300 dpi);
размер каждого файла не должен превышать 1 Мб.
Вместе с трудовой книжкой прилагаются сканированные документы, подтверждающие страховой стаж:
- документы о получении образования;
- свидетельство о рождении ребенка (для женщин);
- военный билет;
- другие документы, подтверждающие периоды работы – в случае необходимости.
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