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На Львовщине произошел взрыв в пункте приема металла: двое погибших

14:33, 25 апреля 2024
Женщина с соседом привезли металлолом в пункт приема, однако во время взвешивания металла произошел взрыв.
На Львовщине произошел взрыв в пункте приема металла: двое погибших
Фото иллюстративное
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В Яворивском районе Львовской области произошел взрыв в пункте приема металла, в результате чего погибли два человека, а еще одна женщина получила серьезные телесные повреждения и находится в больнице. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Полиция выясняет причины взрыва, произошедшего в одном из сел района. По предварительной информации, 24 апреля 58-летняя местная жительница вместе со своим 54-летним соседом привезли металлические предметы на пункт приема металлолома. Во время взвешивания металла произошел взрыв, в результате чего погибли мужчина и владелица пункта приема - 42-летняя женщина. Еще одна женщина, которая находилась на месте, получила многочисленные травмы и попала в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, специалисты-взрывотехники и криминалисты полиции Львовщины, а также сотрудники районного отдела полиции. Правоохранители осуществляют осмотры, устанавливают обстоятельства происшествия и причину взрыва.

По данному факту начато уголовное производство по статье 264 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок.

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