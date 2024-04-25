На Львівщині стався вибух в пункті прийому металу: двоє заглибних

Жінка з сусідом привезли металобрухт в пункт прийому, проте під зважування металу стався вибух.

Фото ілюстративне

В Яворівському районі на Львівщині стався вибух в пункті прийому металу, в результаті чого загинули двоє людей, а ще одна жінка отримала серйозні тілесні ушкодження та знаходиться у лікарні. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Поліція з'ясовує причини вибуху, що стався в одному з сіл району. За попередньою інформацією, 24 квітня 58-річна місцева мешканка разом із своїм 54-річним сусідом привезли металеві предмети на пункт прийому металобрухту. Під час зважування металу стався вибух, внаслідок чого загинули чоловік та власниця пункту прийому – 42-річна жінка. Ще одна жінка, яка перебувала на місці, отримала численні травми і потрапила до лікарні.

Наразі на місці події працюють слідчі, спеціалісти-вибухотехніки та криміналісти поліції Львівщини, а також співробітники районного відділу поліції. Правоохоронці здійснюють огляди, встановлюють обставини події та причину вибуху.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 264 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

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