Як самостійно завантажити скан-копію трудової книжки через вебпортал ПФ: інструкція

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як самостійно завантажити скан-копію трудової книжки через вебпортал ПФ.
Електронна трудова книжка — це цифровий аналог паперової трудової книжки.
Наявність електронної трудової книжки зменшує ризики пошкодження, втрати чи фальсифікації даних, забезпечує високий рівень захисту персональної інформації.
Зручний і доступний сервіс на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua дозволяє подати скановані копії паперових трудових книжок та інших документів, що підтверджують трудову діяльність працівника, для переведення в електронний вигляд.
Завантажити скан-копію трудової книжки для оцифрування через вебпортал можна самостійно.
Скан-копії всіх заповнених сторінок трудової книжки подаються у хронологічному порядку та мають відповідати таким вимогам:
- повинні бути кольоровими та чіткими;
- відображати всі реквізити документа (назва документа, серійний номер, дата видачі, печатки, підписи, ПІБ власника) та безпосередньо самі записи (рекомендована роздільна здатність при скануванні — 300 dpi);
- розмір кожного файлу не має перевищувати 1 Мб.
Разом з трудовою книжкою додаються скановані документи, що підтверджують страховий стаж:
- документи про здобуття освіти;
- свідоцтво про народження дитини (для жінок);
- військовий квиток;
- інші документи, які підтверджують періоди роботи, – у разі необхідності.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.