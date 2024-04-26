Як самостійно завантажити скан-копію трудової книжки через вебпортал ПФ: інструкція

Українці можуть завантажити скан-копію трудової книжки для оцифрування через вебпортал ПФ.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як самостійно завантажити скан-копію трудової книжки через вебпортал ПФ.

Електронна трудова книжка — це цифровий аналог паперової трудової книжки.

Наявність електронної трудової книжки зменшує ризики пошкодження, втрати чи фальсифікації даних, забезпечує високий рівень захисту персональної інформації.

Зручний і доступний сервіс на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua дозволяє подати скановані копії паперових трудових книжок та інших документів, що підтверджують трудову діяльність працівника, для переведення в електронний вигляд.

Завантажити скан-копію трудової книжки для оцифрування через вебпортал можна самостійно.

Увійдіть до особистого кабінету на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Оберіть у розділі «Комунікації з ПФУ», що знаходиться у лівому боковому меню, вкладку «Відомості про трудові відносини». Заповніть загальні дані та надайте згоду на обробку персональних даних. Завантажте кольорові скан-копії сторінок трудової книжки у форматі PDF або JPEG.

Скан-копії всіх заповнених сторінок трудової книжки подаються у хронологічному порядку та мають відповідати таким вимогам:

- повинні бути кольоровими та чіткими;

- відображати всі реквізити документа (назва документа, серійний номер, дата видачі, печатки, підписи, ПІБ власника) та безпосередньо самі записи (рекомендована роздільна здатність при скануванні — 300 dpi);

- розмір кожного файлу не має перевищувати 1 Мб.

Разом з трудовою книжкою додаються скановані документи, що підтверджують страховий стаж:

- документи про здобуття освіти;

- свідоцтво про народження дитини (для жінок);

- військовий квиток;

- інші документи, які підтверджують періоди роботи, – у разі необхідності.

Підпишіть КЕП та натисніть «Відправити до ПФУ». Результат опрацювання заяви можна переглянути у вкладці «Мої звернення».

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