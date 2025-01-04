Землю накрыла мощная магнитная буря — сколько дней будет «штормить»

В субботу, 4 января, Землю накрыла мощная магнитная буря. Об этом сообщил портал Мeteoagent.
Мощность магнитной бури составляет 5 по К-индексу.
Кроме того, магнитная буря ожидается 5 января – показатель 5, и 6 января – показатель 4. То есть это магнитные возбуждения высокой и средней интенсивности.
Под влиянием этой бури возможны такие симптомы как тошнота, мигрени, апатия, а также обострение хронических болезней.
В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Как уберечься от ударов:
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