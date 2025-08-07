Практика судов
7 августа – какой сегодня праздник и главные события

09:36, 7 августа 2025
7 августа в Украине и мире празднуют День профессионального спикера.
Фото: alamy.com
В четверг, 7 августа, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

7 августа в Украине и мире празднуют День профессионального спикера. Это международный неофициальный праздник, который чествует людей, выступающих публично как профессия или призвание: мотивационных спикеров, бизнес-тренеров, ораторов, коучей, преподавателей и экспертов по коммуникациям. Интересно: в старой Греции искусство красноречия числилось основой для политической карьеры. В современном мире спикеры могут охватывать миллионные аудитории через YouTube, TikTok или другие соцсети. У самых успешных профессиональных спикеров есть собственные бренды, книги, программы трансформации.

Какой сегодня церковный праздник

7 августа верующие празднуют день памяти святого преподобного мученика Дометия. Дометий родился в Персии в языческой семье и воспитывался в традициях зороастризма. Однако еще в молодости он начал искать истинную веру, и, узнав о христианском учении, принял крещение. После этого он покинул родную землю и поселился в Сирии.

Календарь важных событий за 7 августа

1888 год — обнаруживают первую жертву лондонского серийного убийцы, который впоследствии войдет в историю как Джек-Потрошитель;

1920 год — в Варшаве подписывают договор между Украинской Народной Республикой и Кубанской Народной Республикой о взаимном признании суверенитета и сотрудничестве в освободительной борьбе;

1932 год — в СССР принимают пресловутый “Закон о пяти колосьях”, согласно которому к началу 1933 года более 54 тысяч человек были осуждены на длительные сроки заключения, а более 2 тысяч - казнены;

1942 год — союзные войска высаживаются на островах Гуадалканал, Тулаги и Гавуту-Танамбого (архипелаг Соломоновы острова), что становится началом шестимесячной Гуадалканальской кампании;

1960 год — Кот-д’Ивуар провозглашает независимость от французских колониальных властей;

1964 год — Конгресс США принимает Тонкинскую резолюцию, которая открывает путь к масштабному вмешательству Соединенных Штатов в войну во Вьетнаме;

1968 год — в Лондоне украинская эмиграция организует акцию протеста, забросав камнями посольство СССР в ответ на политику репрессий;

1970 год — происходит первый в истории компьютерный шахматный турнир;

1993 год — часть Букингемского дворца впервые открывают для посетителей;

1998 год — в результате террористических нападений на посольства США в Кении и Танзании погибают 258 человек, а еще более 5 тысяч — ранены;

2000 год — японские инженеры создают первый водородный электромобиль;

2008 год — начинается российско-грузинская война, которая становится первым открытым вооруженным вторжением России в постсоветское пространство.

Украина какой сегодня праздник свято

