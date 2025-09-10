Apple прекратила продажу сразу четырех моделей смартфонов – среди них iPhone 15

После официального анонса новой линейки iPhone 17 компания Apple прекратила продажи сразу четырех моделей смартфонов — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Об этом сообщает DigitalTrends.
Традиционно Apple придерживается политики «обновления модельного ряда», убирая старые устройства из официального магазина, чтобы поддерживать актуальность своего ассортимента. В 2025 году под сокращение попали именно эти четыре модели.
В то же время остатки iPhone 15, 15 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max еще можно будет найти у ритейлеров, однако количество таких устройств ограничено, так как производство уже остановлено. Аналитики прогнозируют, что из-за этого цены на эти смартфоны в магазинах могут снизиться.
Интересный факт: Apple отказалась от «Plus»-версии в новой линейке, поэтому единственным доступным смартфоном с этим названием остается iPhone 16 Plus.
Вместе с iPhone 17 компания представила и свою первую «тонкую» модель — iPhone Air, которая уже вызвала значительный интерес среди поклонников бренда.
Как известно, Apple представила 5 новинок — iPhone 17 в пяти цветах и новые AirPods Pro 3 с ИИ и онлайн-переводом. Цены на iPhone 17 будут начинаться от 799 долларов.
