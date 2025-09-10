Практика судів
Apple припинила продаж одразу чотирьох моделей смартфонів — серед них iPhone 15

17:08, 10 вересня 2025
З виробництва знято: iPhone 15 і 15 Plus та iPhone 16 Pro і 16 Pro Max.
Після офіційного анонсу нової лінійки iPhone 17 компанія Apple припинила продаж одразу чотирьох моделей смартфонів — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. Про це повідомляє DigitalTrends.

Традиційно Apple дотримується політики «оновлення модельного ряду», прибираючи старі пристрої з офіційного магазину, аби підтримувати актуальність свого асортименту. У 2025 році під скорочення потрапили саме ці чотири моделі.

Водночас залишки iPhone 15, 15 Plus, 16 Pro та 16 Pro Max ще можна буде знайти у ритейлерів, проте кількість таких пристроїв обмежена, адже виробництво вже зупинено. Аналітики прогнозують, що через це ціни на ці смартфони у магазинах можуть знизитися.

Цікавий факт: Apple відмовилася від «Plus»-версії у новій лінійці, тож єдиним доступним смартфоном із цією назвою залишається iPhone 16 Plus.

Разом із iPhone 17 компанія представила і свою першу «тонку» модель — iPhone Air, яка вже викликала значний інтерес серед шанувальників бренду.

Як відомо, Apple представила 5 новинок – iPhone 17 у п’яти кольорах та нові AirPods Pro 3 із ШІ та онлайн-перекладом. Ціни на iPhone 17 стартуватимуть від 799 доларів.

Державна митна служба України нагадала громадянам нюанси ввезення нової техніки з-за кордону.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
