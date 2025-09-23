Стало известно, каким моделям iPhone можно обойтись без чехла

Чехол может испортить главное преимущество iPhone Air – его ультратонкий и легкий дизайн, ради которого создавали смартфон.

Для большинства владельцев iPhone покупка чехла всегда была «обязательным аксессуаром». Однако с выходом iPhone Air эксперты всё чаще говорят о том, что этот смартфон создан именно для использования без дополнительной защиты. Об этом сообщает gizmochina.

Apple оснастила iPhone Air новейшим стеклом Ceramic Shield 2, которое устойчиво к царапинам и уменьшает блики. А титановый каркас, который ранее использовался только в профессиональных моделях, делает корпус прочнее и защищает от деформаций. Это стало ответом на критику после «bendgate» с iPhone 6, когда смартфоны гнулись в карманах.

Независимые тесты, в частности известного блогера JerryRigEverything, подтвердили, что iPhone Air выдерживает нагрузки несмотря на свой ультратонкий дизайн.

Главное преимущество iPhone Air — его вес и толщина, которые создают уникальные ощущения при использовании. Специалисты отмечают: «Помещая iPhone Air в чехол, вы теряете магию, которую Apple пыталась создать».

Это единственная модель в линейке iPhone 17, выполненная из титановых сплавов, и именно её дизайн стал главным акцентом. Поэтому толстый чехол фактически нивелирует главную инновацию Apple. А возможное появление царапин со временем — это небольшая плата за опыт использования новаторского смартфона, считают эксперты.

