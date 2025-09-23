Стало відомо, яким моделям iPhone можна обійтися без чохла

Чохол може зіпсувати головну перевагу iPhone Air — його ультратонкий і легкий дизайн, заради якого створювали смартфон.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для більшості власників iPhone купівля чохла завжди була «обов’язковим аксесуаром». Проте з виходом iPhone Air експерти все частіше говорять про те, що цей смартфон створений саме для використання без додаткового захисту. Про це повідомляє gizmochina.

Apple оснастила iPhone Air новітнім склом Ceramic Shield 2, яке стійке до подряпин та зменшує відблиски. А титановий каркас, що раніше використовувався лише у професійних моделях, робить корпус міцнішим та захищає від деформацій. Це стало відповіддю на критику після «bendgate» з iPhone 6, коли смартфони згиналися у кишенях.

Незалежні тести, зокрема відомого блогера JerryRigEverything, підтвердили, що iPhone Air витримує навантаження попри свій ультратонкий дизайн.

Головна перевага iPhone Air — його вага та товщина, які створюють унікальні відчуття у користуванні. Фахівці відзначають: «Поміщаючи iPhone Air у чохол, ви втрачаєте магію, яку Apple намагалася створити».

Це єдина модель у лінійці iPhone 17, виконана з титанових сплавів, і саме її дизайн став головним акцентом. Тому товстий чохол фактично нівелює головну інновацію Apple. І можлива поява подряпин з часом — це невелика плата за досвід використання новаторського смартфона, вважають експерти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.