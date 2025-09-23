Практика судів
  1. Суспільство

Стало відомо, яким моделям iPhone можна обійтися без чохла

22:18, 23 вересня 2025
Чохол може зіпсувати головну перевагу iPhone Air — його ультратонкий і легкий дизайн, заради якого створювали смартфон.
Стало відомо, яким моделям iPhone можна обійтися без чохла
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для більшості власників iPhone купівля чохла завжди була «обов’язковим аксесуаром». Проте з виходом iPhone Air експерти все частіше говорять про те, що цей смартфон створений саме для використання без додаткового захисту. Про це повідомляє gizmochina.

Apple оснастила iPhone Air новітнім склом Ceramic Shield 2, яке стійке до подряпин та зменшує відблиски. А титановий каркас, що раніше використовувався лише у професійних моделях, робить корпус міцнішим та захищає від деформацій. Це стало відповіддю на критику після «bendgate» з iPhone 6, коли смартфони згиналися у кишенях.

Незалежні тести, зокрема відомого блогера JerryRigEverything, підтвердили, що iPhone Air витримує навантаження попри свій ультратонкий дизайн.

Головна перевага iPhone Air — його вага та товщина, які створюють унікальні відчуття у користуванні. Фахівці відзначають: «Поміщаючи iPhone Air у чохол, ви втрачаєте магію, яку Apple намагалася створити».

Це єдина модель у лінійці iPhone 17, виконана з титанових сплавів, і саме її дизайн став головним акцентом. Тому товстий чохол фактично нівелює головну інновацію Apple. І можлива поява подряпин з часом — це невелика плата за досвід використання новаторського смартфона, вважають експерти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Apple

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд: те, що закон про порядок виїзду з України громадян не містить обмежень права вільно залишати Україну в умовах воєнного стану, не означає, що такі обмеження не можуть застосовуватися на підставі спеціальних законів

Верховний Суд вказав, що на підставі спеціальних законів можуть застосовуватися обмеження права громадян на виїзд з України, навіть якщо Закон «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» таких обмежень прямо не містить.

ЄСПЛ прийняв запит Верховного Суду щодо права монахині користуватися келією монастиря, яку вона залишила внаслідок конфлікту

Велика Палата Верховного Суду запитала у ЄСПЛ, чи поширюється юрисдикція національного суду на спори щодо права колишньої монахині на користування приміщеннями монастиря, яке припинено внаслідок залишення монахинею спірного приміщення через конфлікт і розбіжності в поглядах з очільниками релігійної організації.

На 2026 рік Україні потрібно знайти ще 18 млрд доларів – голова бюджетного комітету Роксолана Підласа

Непокрита потреба в обсягах зовнішньої допомоги наразі стосується лише 2026 року і складає $18,1 млрд.

е-ТЦК, е-кабінет бізнесу для обліку військовозобов’язаних та Космічні сили – що Кабмін пропонує у своїй програмі щодо мобілізації та оборони

Уряд планує змінити порядок бронювання та положення про ВЛК, а також запровадити електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних.

Реєстраційні дії з нерухомістю будуть підтверджуватися електронним підписом у Дії: уряд подав до Ради програму діяльності Кабміну

е-Суд, е-Акциз, реєстраційні дії з майном державний реєстратор буде підтверджувати віддаленим підписом у «Дії», автоматичне стягнення коштів боржників – що пропонує Кабмін у поданій до Верховної Ради програмі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва