11 октября – какой сегодня праздник и главные события

11 октября отмечают День девочек и Всемирный день музыки.

Фото: depositphotos

11 октября в мире празднуют Международный день девочек, Всемирный день мигрирующих птиц, Всемирный день музыки, Международный день африканских пингвинов, а также Всемирный день хосписов и паллиативной помощи.

Православная церковь в этот день чтит память святого апостола Филиппа и святого преподобного Феофана, епископа Никейского.

В этот день родились:

220 лет назад — Карл Флорианович Вишневский (1805–1863), украинский ученый в области ветеринарии;

200 лет назад — Конрад Фердинанд Майер (1825–1898), швейцарский писатель и поэт;

140 лет назад — Франсуа Мориак (1885–1970), французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1952);

120 лет назад — Александр Степанович Павлов (1905–1969), украинский живописец;

85 лет назад — Аркадий Иосифович Слуцкий (1940–2019), украинский поэт, переводчик и книговед (США).

В этот день также произошли важные исторические события:

1921 — на Всеукраинском православном Синоде в Киеве создана Украинская Автокефальная Православная Церковь (УАПЦ), независимая от Русской православной церкви;

1938 — центральная власть Чехословацкой республики утвердила правительство Карпатской Украины;

2018 — Вселенский Патриархат поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

