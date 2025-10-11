Практика судів
11 жовтня – яке сьогодні свято та головні події

09:18, 11 жовтня 2025
11 жовтня відзначають День дівчат та Всесвітній день музики.
Фото: depositphotos
11 жовтня у світі святкують Міжнародний день дівчат, Всесвітній день птахів-мігрантів, Всесвітній день музики, Міжнародний день африканських пінгвінів, а також Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святого апостола Пилипа та святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського.

Цього дня народилися:

  • 220 років тому — Карл Флоріанович Вишневський (1805–1863), український учений у галузі ветеринарії;
  • 200 років тому — Конрад Фердінанд Маєр (1825–1898), швейцарський письменник і поет;
  • 140 років тому — Франсуа Моріак (1885–1970), французький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури (1952);
  • 120 років тому — Олександр Степанович Павлов (1905–1969), український живописець;
  • 85 років тому — Аркадій Йосипович Слуцький (1940–2019), український поет, перекладач і книгознавець (США).

Цього дня також відбулися важливі історичні події:

  • 1921 — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві створено Українську Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ), незалежну від російської православної церкви;
  • 1938 — центральна влада Чехословацької республіки затвердила уряд Карпатської України;
  • 2018 — Вселенський Патріархат підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

свято

Верховна Рада схвалила законопроект про пільги зі сплати адміністративних зборів у сфері держреєстрації для переміщених осіб

Метою є надання пільг фізичним та юридичним особам, які зареєстровані або місцезнаходження яких на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих РФ територіях.

Державна спецслужба транспорту буде займатися будівництвом об’єктів нерухомості для Міноборони – прийнято закон

Під термін «об’єкти нерухомості» підпадають не лише військові містечка, а й новобудови для військовослужбовців, гуртожитки, казарми, готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду

СБУ зможе розробляти законопроекти та вносити їх на розгляд Президента і Кабміну — Рада прийняла закон

Рада прийняла закон, який закріплює право СБУ виносити на розгляд Кабміну та Президента проекти нормативно-правових актів.

Кабмін подав законопроект про цифровізацію процедури усиновлення – для кандидатів в усиновлювачі скасують потребу подання медвисновку про стан здоров’я

З Цивільного процесуального кодексу виключать вимогу щодо обов’язкового подання кандидатом в усиновлювачі медичного висновку про стан його здоров’я, якщо він є громадянином України.

Депутати схвалили законопроект, за яким органи держнагляду зможуть вимагати від підприємців повної зупинки виробництва чи реалізації продукції

Органи державного нагляду і контролю зможуть вимагати від підприємців зупинення виробництва або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок, експлуатації територій, будинків, будівель, споруд, машин та механізмів – Верховна Рада прийняла законопроект за основу.

