11 жовтня – яке сьогодні свято та головні події

11 жовтня відзначають День дівчат та Всесвітній день музики.

Фото: depositphotos

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

11 жовтня у світі святкують Міжнародний день дівчат, Всесвітній день птахів-мігрантів, Всесвітній день музики, Міжнародний день африканських пінгвінів, а також Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святого апостола Пилипа та святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського.

Цього дня народилися:

220 років тому — Карл Флоріанович Вишневський (1805–1863), український учений у галузі ветеринарії;

200 років тому — Конрад Фердінанд Маєр (1825–1898), швейцарський письменник і поет;

140 років тому — Франсуа Моріак (1885–1970), французький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури (1952);

120 років тому — Олександр Степанович Павлов (1905–1969), український живописець;

85 років тому — Аркадій Йосипович Слуцький (1940–2019), український поет, перекладач і книгознавець (США).

Цього дня також відбулися важливі історичні події:

1921 — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві створено Українську Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ), незалежну від російської православної церкви;

1938 — центральна влада Чехословацької республіки затвердила уряд Карпатської України;

2018 — Вселенський Патріархат підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.