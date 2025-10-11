11 жовтня – яке сьогодні свято та головні події

09:18, 11 жовтня 2025
11 жовтня відзначають День дівчат та Всесвітній день музики.
Фото: depositphotos
11 жовтня у світі святкують Міжнародний день дівчат, Всесвітній день птахів-мігрантів, Всесвітній день музики, Міжнародний день африканських пінгвінів, а також Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги.
Православна церква цього дня вшановує пам’ять святого апостола Пилипа та святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського.
Цього дня народилися:
- 220 років тому — Карл Флоріанович Вишневський (1805–1863), український учений у галузі ветеринарії;
- 200 років тому — Конрад Фердінанд Маєр (1825–1898), швейцарський письменник і поет;
- 140 років тому — Франсуа Моріак (1885–1970), французький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури (1952);
- 120 років тому — Олександр Степанович Павлов (1905–1969), український живописець;
- 85 років тому — Аркадій Йосипович Слуцький (1940–2019), український поет, перекладач і книгознавець (США).
Цього дня також відбулися важливі історичні події:
- 1921 — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві створено Українську Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ), незалежну від російської православної церкви;
- 1938 — центральна влада Чехословацької республіки затвердила уряд Карпатської України;
- 2018 — Вселенський Патріархат підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.
