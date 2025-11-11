Графики отключения света – полезные инфографики для потребителей

В Минэнерго напомнили об основных видах графиков отключения электроэнергии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство энергетики Украины разъяснило потребителям вопросы, касающиеся графиков отключения электроэнергии.

Ведомство напомнило об основных и наиболее распространенных видах графиков ограничений и о способах получения актуальной информации об отключениях.

В Минэнерго подчеркивают, что приведенные ниже инфографики помогут разобраться, кого именно касаются те или иные графики и в каких случаях они применяются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.