Графіки відключення світла — корисні інфографіки для споживачів

У Міненерго нагадали про основні види графіків відключення електроенергії.

Міністерство енергетики України роз’яснило споживачам питання щодо графіків відключення електроенергії.

Відомство нагадало про основні види найпоширеніших видів графіків обмежень та методи отримання актуальної інформації про відключення.

У Міненерго підкреслюють, що інфографіки нижче допоможуть розібратись, кого саме стосуються ті чи інші графіки і в яких випадках вони застосовуються.

