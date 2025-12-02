2 декабря – какой сегодня праздник и главные события

2 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день предотвращения загрязнения.

Фото: Adobe Stock

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 2 декабря, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

2 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день предотвращения загрязнения. Международная инициатива, направленная на повышение осведомленности о проблемах загрязнения окружающей среды и пропаганде мер, которые помогают ее избежать. Его основная цель — не просто говорить о последствиях загрязнения, а сосредоточить внимание на профилактике и устойчивом образе жизни.

Также 2 декабря День игры в баскетбол. Праздник, посвященный популярному и динамичному виду спорта, объединяющему людей всех возрастов и уровня подготовки. Его цель — популяризация баскетбола, поощрение активного образа жизни и укрепление командного духа.

А еще 2 декабря День специального образования. Идея специального образования появилась еще в XIX веке, когда впервые начали создавать школы для детей с нарушениями слуха, зрения или развития. Сегодня это комплексная система, которая включает в себя инклюзивные классы, коррекционные программы, психолого-педагогическую поддержку и адаптированные учебные материалы.

2 декабря празднуют Всемирный день трюков. Веселый и необычный международный день, посвященный мастерству, креативности и способности удивлять других. Его главная цель — вдохновлять людей на изобретательность, нестандартное мышление и демонстрацию своих навыков, будь то фокусы, трюки с мячом, акробатика, жонглирование или другие виды развлекательного мастерства.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня, 2 декабря, верующие празднуют день памяти святого пророка Аввакума. Аввакум — пророк Иудеи, живший примерно в VII веке до Рождества Христова, во времена больших потрясений: рост силы Вавилона, упадка Иудейского царства, нравственного разложения общества и приближающейся беды, которая казалась неотвратимой.

Календарь важных событий за 2 декабря

1015 год — Ярослав Мудрый утвердился на киевском престоле;

1104 год — состоялось поставление Никифора I на Киевскую митрополию;

1375 год — болгарский монах Киприан возведен на сан митрополита Киевского и Литовского;

1409 год — в Лейпциге торжественно открыт университет;

1697 год — в Лондоне впервые открыл дверь кафедральный собор святого Павла;

1766 год — Швеция стала пионером свободы слова, полностью отменив государственную цензуру;

1804 год — в соборе Парижской Богоматери Папа Пий VII провозгласил Наполеона Бонапарта Императором Франции;

1805 год — под Аустерлицем Наполеон одержал одну из самых известных побед;

1816 год — в Лондоне лудить совершили масштабные нападения на фабрики, уничтожая промышленные машины;

1823 год — президент США Джеймс Монро объявил доктрину политической неприкосновенности Америки от европейских государств — известную как «доктрина Монро»;

1848 год — австрийский император Фердинанд I отрекся от престола в пользу молодого Франца Иосифа I;

1852 год — президент Луи Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором под именем Наполеона III;

1863 год — завершено сооружение купола Капитолия в Вашингтоне;

1864 год — в Херсоне основан первый в Российской империи Земский банк взаимного кредита;

1865 год — Алабама ратифицировала Тринадцатую поправку к Конституции США, окончательно отменившую рабство;

1870 год — Рим официально провозглашен столицей объединенной Италии;

1896 год — в Харьковском оперном театре состоялся первый на территории Украины публичный кинопоказ;

1901 год — Кинг Кэмп Жилетт получил патент на безопасную бритву с одноразовыми лезвиями;

1908 год — двухлетний Пуи взошел на престол и стал последним императором Китая;

1927 год — компания Ford начала выпуск легендарного автомобиля Ford Model A;

1939 год — в Нью-Йорке открыт аэропорт Ла-Гуардия;

1942 год — группа ученых под руководством Энрико Ферми осуществила первую в мире управляемую ядерную реакцию;

1949 год — Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми;

1956 год — высадкой отряда Фиделя Кастро с яхты «Гранма» на Кубе началась революция, впоследствии свергнутая режим Батисты;

1960 год — на заводе им. Ленина в Кривом Роге заработала доменная печь «Криворожская-Комсомольская» — самая большая тогда в мире;

1969 год — между Сиэтлом и Нью-Йорком совершен первый демонстрационный перелет нового самолета Boeing 747, на борту которого находился 191 человек;

1971 год — официально образована Федерация Объединенных Арабских Эмиратов, объединившая семь эмиратов;

1975 год — провозглашена Лаосская Народно-Демократическая Республика;

1982 год — хирурги из Университета Юты впервые имплантировали человеку постоянное искусственное сердце; пациент Барни Кларк прожил с ним 112 дней;

1983 год — на MTV состоялась премьера видеоклипа Майкла Джексона Thriller;

1991 год — Канада и Польша первыми официально признали независимость Украины;

1991 год — в 13-й армии связисты под командованием В. Мартиросяна подняли над частью сине-желтое знамя;

1998 год — бывший премьер Украины Павел Лазаренко задержан в Швейцарии по подозрению в отмывании средств;

2001 год — корпорация Enron объявила о банкротстве;

2015 год — в Сан-Бернардино произошла массовая стрельба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.