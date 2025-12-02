2 грудня – яке сьогодні свято та головні події
У вівторок, 2 грудня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.
2 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день запобігання забрудненню. Міжнародна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про проблеми забруднення довкілля та пропаганду заходів, які допомагають його уникнути. Його основна мета — не просто говорити про наслідки забруднення, а зосередити увагу на профілактиці та сталому способі життя.
Також 2 грудня День гри в баскетбол. Свято, присвячене популярному та динамічному виду спорту, який об’єднує людей різного віку та рівня підготовки. Його мета — популяризація баскетболу, заохочення активного способу життя та зміцнення командного духу.
А ще 2 грудня День спеціальної освіти. Ідея спеціальної освіти з’явилася ще у XIX столітті, коли вперше почали створювати школи для дітей з вадами слуху, зору або розвитку. Сьогодні це комплексна система, яка включає інклюзивні класи, корекційні програми, психолого-педагогічну підтримку та адаптовані навчальні матеріали.
А ще 2 грудня Всесвітній день комп’ютерної грамотності. Міжнародне свято, присвячене розвитку цифрових навичок і підвищенню обізнаності про безпечне та ефективне використання технологій. Його основна мета — сприяти навчанню людей у всьому світі працювати з комп’ютерами та цифровими інструментами, що стало надзвичайно актуальним у сучасному суспільстві.
Яке сьогодні церковне свято
Сьогодні, 2 грудня, віряни святкують день пам’яті святого пророка Авакума. Авакум — пророк Іудеї, який жив приблизно у VII столітті до Різдва Христового, у часи великих потрясінь: зростання сили Вавилона, занепаду Юдейського царства, морального розкладу суспільства та наближення біди, яка здавалася невідворотною.
Календар важливих подій за 2 грудня
1015 рік — Ярослав Мудрий утвердився на київському престолі;
1104 рік — відбулося поставлення Никифора I на Київську митрополію;
1375 рік — болгарського ченця Кипріяна зведено на сан митрополита Київського й Литовського;
1409 рік — у Лейпцигу урочисто відкрито університет;
1697 рік — у Лондоні вперше відчинив двері кафедральний собор святого Павла;
1766 рік — Швеція стала піонером свободи слова, повністю скасувавши державну цензуру;
1804 рік — у соборі Паризької Богоматері Папа Пій VII проголосив Наполеона Бонапарта Імператором Франції;
1805 рік — під Аустерліцом Наполеон здобув одну з найвідоміших перемог;
1816 рік — у Лондоні луддити здійснили масштабні напади на фабрики, нищачи промислові машини;
1823 рік — президент США Джеймс Монро оголосив доктрину політичної недоторканності Америки від європейських держав — відому як «доктрина Монро»;
1848 рік — австрійський імператор Фердинанд I зрікся престолу на користь молодого Франца Йосифа I;
1852 рік — президент Луї Наполеон Бонапарт проголосив себе імператором під іменем Наполеона III;
1863 рік — завершено спорудження купола Капітолія у Вашингтоні;
1864 рік — у Херсоні засновано перший у Російській імперії Земський банк взаємного кредиту;
1865 рік — Алабама ратифікувала Тринадцяту поправку до Конституції США, що остаточно скасувала рабство;
1870 рік — Рим офіційно проголошено столицею об’єднаної Італії;
1896 рік — у Харківському оперному театрі відбувся перший на території України публічний кінопоказ;
1901 рік — Кінґ Кемп Жилетт отримав патент на безпечну бритву з одноразовими лезами;
1908 рік — дворічний Пуї зійшов на престол і став останнім імператором Китаю;
1927 рік — компанія Ford розпочала випуск легендарного автомобіля Ford Model A;
1939 рік — у Нью-Йорку відкрито аеропорт Ла-Гуардія;
1942 рік — група науковців під керівництвом Енріко Фермі здійснила першу у світі керовану ядерну реакцію;
1949 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми;
1956 рік — висадженням загону Фіделя Кастро з яхти «Гранма» на Кубі розпочалася революція, що згодом повалила режим Батисти;
1960 рік — на заводі ім. Леніна в Кривому Розі запрацювала доменна піч «Криворізька-Комсомольська» — найбільша тоді у світі;
1969 рік — між Сієтлом і Нью-Йорком здійснено перший демонстраційний переліт нового літака Boeing 747, на борту якого перебувала 191 особа;
1971 рік — офіційно утворено Федерацію Об’єднаних Арабських Еміратів, що об’єднала сім еміратів;
1975 рік — проголошена Лаоська Народно-Демократична Республіка;
1982 рік — хірурги з Університету Юти вперше імплантували людині постійне штучне серце; пацієнт Барні Кларк прожив із ним 112 днів;
1983 рік — на MTV відбулася прем’єра відеокліпу Майкла Джексона Thriller;
1991 рік — Канада та Польща першими офіційно визнали незалежність України;
1991 рік — у 13-й армії зв’язківці під командуванням В. Мартиросяна підняли над частиною синьо-жовтий прапор;
1998 рік — колишнього прем’єра України Павла Лазаренка затримано у Швейцарії за підозрою у відмиванні коштів;
2001 рік — корпорація Enron оголосила про банкрутство;
2015 рік — у Сан-Бернардіно сталася масова стрілянина.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.