2 грудня – яке сьогодні свято та головні події

У вівторок, 2 грудня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

2 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день запобігання забрудненню. Міжнародна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про проблеми забруднення довкілля та пропаганду заходів, які допомагають його уникнути. Його основна мета — не просто говорити про наслідки забруднення, а зосередити увагу на профілактиці та сталому способі життя.

Також 2 грудня День гри в баскетбол. Свято, присвячене популярному та динамічному виду спорту, який об’єднує людей різного віку та рівня підготовки. Його мета — популяризація баскетболу, заохочення активного способу життя та зміцнення командного духу.

А ще 2 грудня День спеціальної освіти. Ідея спеціальної освіти з’явилася ще у XIX столітті, коли вперше почали створювати школи для дітей з вадами слуху, зору або розвитку. Сьогодні це комплексна система, яка включає інклюзивні класи, корекційні програми, психолого-педагогічну підтримку та адаптовані навчальні матеріали.

А ще 2 грудня Всесвітній день комп’ютерної грамотності. Міжнародне свято, присвячене розвитку цифрових навичок і підвищенню обізнаності про безпечне та ефективне використання технологій. Його основна мета — сприяти навчанню людей у всьому світі працювати з комп’ютерами та цифровими інструментами, що стало надзвичайно актуальним у сучасному суспільстві.

Яке сьогодні церковне свято

Сьогодні, 2 грудня, віряни святкують день пам’яті святого пророка Авакума. Авакум — пророк Іудеї, який жив приблизно у VII столітті до Різдва Христового, у часи великих потрясінь: зростання сили Вавилона, занепаду Юдейського царства, морального розкладу суспільства та наближення біди, яка здавалася невідворотною.

Календар важливих подій за 2 грудня

1015 рік — Ярослав Мудрий утвердився на київському престолі;

1104 рік — відбулося поставлення Никифора I на Київську митрополію;

1375 рік — болгарського ченця Кипріяна зведено на сан митрополита Київського й Литовського;

1409 рік — у Лейпцигу урочисто відкрито університет;

1697 рік — у Лондоні вперше відчинив двері кафедральний собор святого Павла;

1766 рік — Швеція стала піонером свободи слова, повністю скасувавши державну цензуру;

1804 рік — у соборі Паризької Богоматері Папа Пій VII проголосив Наполеона Бонапарта Імператором Франції;

1805 рік — під Аустерліцом Наполеон здобув одну з найвідоміших перемог;

1816 рік — у Лондоні луддити здійснили масштабні напади на фабрики, нищачи промислові машини;

1823 рік — президент США Джеймс Монро оголосив доктрину політичної недоторканності Америки від європейських держав — відому як «доктрина Монро»;

1848 рік — австрійський імператор Фердинанд I зрікся престолу на користь молодого Франца Йосифа I;

1852 рік — президент Луї Наполеон Бонапарт проголосив себе імператором під іменем Наполеона III;

1863 рік — завершено спорудження купола Капітолія у Вашингтоні;

1864 рік — у Херсоні засновано перший у Російській імперії Земський банк взаємного кредиту;

1865 рік — Алабама ратифікувала Тринадцяту поправку до Конституції США, що остаточно скасувала рабство;

1870 рік — Рим офіційно проголошено столицею об’єднаної Італії;

1896 рік — у Харківському оперному театрі відбувся перший на території України публічний кінопоказ;

1901 рік — Кінґ Кемп Жилетт отримав патент на безпечну бритву з одноразовими лезами;

1908 рік — дворічний Пуї зійшов на престол і став останнім імператором Китаю;

1927 рік — компанія Ford розпочала випуск легендарного автомобіля Ford Model A;

1939 рік — у Нью-Йорку відкрито аеропорт Ла-Гуардія;

1942 рік — група науковців під керівництвом Енріко Фермі здійснила першу у світі керовану ядерну реакцію;

1949 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми;

1956 рік — висадженням загону Фіделя Кастро з яхти «Гранма» на Кубі розпочалася революція, що згодом повалила режим Батисти;

1960 рік — на заводі ім. Леніна в Кривому Розі запрацювала доменна піч «Криворізька-Комсомольська» — найбільша тоді у світі;

1969 рік — між Сієтлом і Нью-Йорком здійснено перший демонстраційний переліт нового літака Boeing 747, на борту якого перебувала 191 особа;

1971 рік — офіційно утворено Федерацію Об’єднаних Арабських Еміратів, що об’єднала сім еміратів;

1975 рік — проголошена Лаоська Народно-Демократична Республіка;

1982 рік — хірурги з Університету Юти вперше імплантували людині постійне штучне серце; пацієнт Барні Кларк прожив із ним 112 днів;

1983 рік — на MTV відбулася прем’єра відеокліпу Майкла Джексона Thriller;

1991 рік — Канада та Польща першими офіційно визнали незалежність України;

1991 рік — у 13-й армії зв’язківці під командуванням В. Мартиросяна підняли над частиною синьо-жовтий прапор;

1998 рік — колишнього прем’єра України Павла Лазаренка затримано у Швейцарії за підозрою у відмиванні коштів;

2001 рік — корпорація Enron оголосила про банкрутство;

2015 рік — у Сан-Бернардіно сталася масова стрілянина.

